Intern war dieser mit der Sicherung der Teamwertung vier Rennen vor Saisonschluss und dem erneuten Weltmeistertitel für den Fahrer Hamilton zwei Grand Prix vor Saisonfinale etwas abgefallen.

Statistisch gesehen war auch 2019 ein überragendes Jahr für Mercedes in der Formel 1. Die Silberpfeile konnten 15 der 21 Saisonrennen gewinnen und die Fahrer des Teams, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas lagen am Ende mit großem Vorsprung auf Platz 1 und Platz 2 in der Fahrerwertung. Zudem gewann der Brite auch den DHL Fastest Lap Award für die meisten schnellsten Rennrunden.

So hat Mercedes auch dieses Jahr die groß angekündigten Angriffe der Teams Ferrari und Red Bull Racing abgewehrt und das Geschehen in der Rennserie dominiert. Die jungen Fahrer wie Charles Leclerc und Max Verstappen konnten zwar regelmäßig ihr Können aufblitzen lassen, um Routinier Hamilton ernsthaft zu gefährden, reichte es aber selten. Dieser freut sich über die junge Konkurrenz und fühlt sich an sein jüngeres Ich erinnert. Der Titel 2019 ist der sechste Fahrertitel für das Mercedes-Team in Reihe. Fünf davon gewann Hamilton. Lediglich 2016 konnte ihn sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg in der Endabrechnung knapp schlagen .

Trotz all dieser Erfolge gab es auch Tiefpunkte. Besonders der Tod des langjährigen Mercedes-Beraters Niki Lauda traf Mercedes und die ganze Motorsportgemeinschaft schwer. Lauda, der als eine absolute Formel 1 Legende gilt, während seiner aktiven Zeit durch einen schrecklichen Unfall fast zu Tode kam und große körperliche Schäden erlitt, verstarb Ende Mai nach langer, schwerer Krankheit. Toto Wolff bezeichnet Laudas Tod als überschattendes Ereignis des Jahres und widmete ihm den sechsten Titel in Folge. Bei der FIA Gala zum Saisonende wurde Lauda zur Persönlichkeit des Jahres gekürt und Wolff und Hamilton betonten noch einmal, wie viel alle bei Mercedes „dem Niki“ zu verdanken haben.

Die sportlichen Tiefpunkte von Mercedes waren auch dieses Jahr spärlich gesät. Lediglich das Ergebnis beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring ist für Wolff noch immer ein Dorn im Auge. Mercedes, dass Ende Juli mit großen Hoffnungen und Erwartungen nach Baden-Württemberg gereist war, wollte das 125-jährige Jubiläum des Motorsportengagements feiern und dem Heimpublikum eine spektakuläre Show bieten. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Während Valtteri Bottas den ersten technischen Defekt an einem Mercedes seit über eineinhalb Jahren hinnehmen musste, kam Hamilton nach einem verkorksten Rennen lediglich auf Platz Neun ins Ziel.

Nun sind alle froh, etwas abzuschalten und neue Kräfte zu sammeln. Allerdings werden sich alle nach einem kurzen Urlaub der Entwicklung des Rennwagens für 2020 widmen, denn in weniger als 100 Tagen geht es schon wieder los.