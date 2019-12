Winterurlaub: so wird das Auto fit für die Reise

Punkt 1: Winterreifen und Reifendruck prüfen

Die Winterreifen sind das wohl wichtigste Element bei dieser Witterung. Vielerorts besteht eine Winterreifenpflicht und im Gebirge sind teilweise Schneeketten fällig. Die möglichen Straßenbedingungen der anstehenden Route sind also vorher abzuklären. Die Reifen brauchen aber nicht nur ausreichend Profil, sondern auch den richtigen Druck. Ohne ihn verliert das Auto an Stabilität und Grip, bekommt einen höheren Bremsweg und auch der Kraftstoffverbrauch steigt nach oben. Bei frostigen Temperaturen und geladenem Reisegepäck sollte vor der Fahrt immer der Reifendruck angepasst werden. Experten raten zu 0,2 – 0,3 bar mehr, je nach Hersteller. Bei einer besonders schweren Last und zusätzlicher Dachbox empfiehlt sich sogar bis zu 0,5 bar mehr Druck auf die Reifen zu geben.

Der vorgegebene Reifendruck variiert jedoch zwischen den Fahrzeugmodellen und ist in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs zu finden. Manchmal stehen die Richtwerte aber auch im Tankdeckel oder in der Fahrertür. Die kurzen und steilen Auffahrten im Gebirge stellen eine enorme Belastung an die Reifen dar. Wer also nicht auf dem glatten Untergrund durchdrehen oder mit vollem Auto am Hang liegenbleiben will, sollte sich für gute Reifenmodelle und Schneeketten entscheiden. Wer also Bedarf an neuen Reifen hat, sollte sich einmal bei Onlinehändlern wie reifendirekt.de umschauen. ReifenDirekt besticht durch eine große Auswahl und eine Reifensuche in wenigen Klicks. Hier findet man Winterreifen namhafter Anbieter , passend zum Automodell, und bekommt sie in wenigen Werktagen direkt nach Hause geliefert.

Punkt 2: Batterie und Lichtanlage checken lassen

Die kalten Temperaturen in den Bergen sind auch für die Batterie ein Ausnahmezustand. Mit einer geringen Ladekapazität stehen die Chancen jedoch schlecht, am Abreisetag auch pünktlich das Auto anlassen zu können. Vor Reiseantritt empfiehlt sich daher, die Batterie von der Werkstatt prüfen und gegebenenfalls tauschen zu lassen. Das Gleiche gilt für die Lichtanlage. Im Winter heißt es nicht nur sehen, sondern auch gesehen werden. Viele Länder haben die Lichtpflicht eingeführt und warnen mit hohen Bußgeldern, bei einer defekten Glühbirne. Feuchtigkeit und Kälte setzen den Leuchtmitteln zu und sorgen schneller für einen Ausfall.

Punkt 3: Freie Sicht durch die Scheibe

Foto: Pixabay.com

Die Scheiben sind durch Eis, Streusalz und Dreckspritzer ebenso einer hohen Belastung ausgesetzt. Um die Sicht nicht zu beeinträchtigen, wird die Scheibenwischanlage im Dauereinsatz sein. Das Auto braucht nicht nur genügend Wischwasser, sondern bei Minusgraden ein entsprechendes Frostschutzmittel.

Wichtig: Spiritus ist ein beliebtes Hausmittel, verhindert aber das Gefrieren des Wasser nur bei sehr leichten Minusgraden. Für die Urlaubsreise wird daher ein stärkerer Frostschutz empfohlen.

Für die gute Sicht sorgen aber auch funktionstüchtige Scheibenwischer mit einem guten Gummi. Ist dieser zu verschlissen, hinterlässt er nur noch Streifen auf der Frontscheibe. Eiskratzer und Schneebesen sollten immer mit eingepackt werden, allerdings nicht unbedingt im Auto lagern. Kleiner Tipp: Wer beim Wischen und Eiskratzen immer in eine Richtung arbeitet, verschmiert seine Scheiben weniger.