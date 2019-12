Das ändert sich im Gebrauchtwagenhandel ab 2020

Gleich drei Gesetzesänderungen werden sich direkt auf die Betreiber von Kraftfahrzeugen auswirken und damit auch auf den Gebrauchtwagenhandel:

- Orientierung der KFZ-Steuer am CO2 Ausstoß

- Aufschläge auf Benzin und Diesel Kraftstoffe

- Fortsetzung der Förderung von Elektromobilität

Diese drei Maßnahmen werden den Handel mit Gebrauchtwagen nicht unbedingt erschweren aber dennoch neu ordnen. Wichtig ist daher, dass Gebrauchtwagenhändler jetzt eine Strategie entwickeln, wie sie mit der geänderten Situation umgehen.

Elektroboom dauert noch

Auch wenn Volkswagen den Golf 7 als E-Golf zum Kampfpreis von unter 20.000 Euro in den Markt drückt - der Elektroboom wird noch etwas auf sich warten lassen. Zwar ist der Markt hoch dynamisch, wie man an Entrepeneuren wie EGO oder SION erkennen kann. Dennoch sprechen die Kennzahlen von Elektromobilien heute noch nicht dafür, dass sie den Verbrennern auch nur annähernd ebenbürtig sein könnten. Allen voran: Die Reichweite. Tests haben ergeben, dass der E-Golf eine tatsächlich nutzbare Reichweite unter Normalbedingungen von gerade einmal 150 km vorweisen kann. Das bedeutet, dass Vielpendler ihren E-Golf praktisch täglich neu aufladen müssen. Das geht zwar heute immer schneller, dennoch ist es lästig und trägt nicht gerade zur Fahrfreude bei. Dass der SONO SION sich durch seine eingebauten Solarzellen selbst aufladen kann, dass klingt noch sehr nach Marketing-Gag. Hier müssen die Newcomer auf dem Automarkt erst einmal sehen, wie weit es mit diesem Versprechen tatsächlich her ist. Dass sie ihre Aussagen schon mehrfach revidieren mussten ist schon Geschichte: Immerhin hieß es auch einmal, der SION sollte nur 15.000 Euro kosten. Heute sind es schon 10.000 Euro mehr geworden. Und wie praxisUNtauglich ein Tesla ist, das spricht sich auch langsam herum: Exorbitante Ersatzteilkosten, die Notwendigkeit teurer Spezialwerkzeuge und ein Kundendienst aus der Hölle tragen nicht gerade zum Vertrauen in diese Pioniere der Elektromobilität bei.

Altbestand abbauen

Dennoch: Elektro wird kommen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Noch haben die Gebrauchtwagenhändler etwas Zeit, um auf diesen Paradigmenwechsel zu reagier. Fakt ist, dass Autos mit älteren Abgasstufen praktisch unverkäuflich werden. Damit sie nicht wertvollen Platz auf dem Hof wegnehmen müssen sie ganz einfach verschwinden. Alles, was nicht mindestens Euro 5b hat, muss weg - und sei es per Export. Ein noch so schicker A8 mit veraltetem Motor ist wie ein fauler Apfel: Er senkt das Niveau des ganzen Platzes und verströmt das Odeur eines Betrugsverdachts: Alte Gurken im Bestand erwecken den Eindruck, dass der Händler den Kunden was unterjubeln will. Darum: Weg mit dem alten Kram, auch wenn es weh tut. Der Bestand muss jung und damit noch einigermaßen markttauglich werden.

Woher nehmen?

Bleibt die Frage, woher die Gebrauchtwagenhändler sich die Jungwagen nehmen sollen? Hier haben professionelle Autoaufkäufer von Firmenflotten, Leasing-Rückläufern oder Jahreswagen sehr gute Optionen für Gebrauchtwagenhändler. Das Geschäftsmodell von Unternehmen wie Adesa ist es, junge Gebrauchte in großen Mengen aufzukaufen und in kleineren Paketen den Endkunden-Händlern wieder anzubieten. Durch günstige Einkaufspreise können die Gebrauchtwagenhändler dann wieder interessante Profite generieren. Die Betriebskosten der technisch ausgereiften Modelle sind aufgrund ihrer Abgasstufe für Endkunden zu verkraften, bis die Elektromobilität tatsächlich massenkompatibel ist. In diesem Punkt könnte sich sogar ein besonderer Sogeffekt auf die jungen Gebrauchten bemerkbar machen. Schon heute sagen viele Interessenten für einen Neuwagen: Einen Verbrenner kaufe ich nicht mehr. Es gibt daher eine Zielgruppe von Kunden, die einen preiswerten, jungen Gebrauchten bewusst als Übergangslösung zum ersten neuen Stromer suchen. Hier hat der Handel für Gebrauchtwagen eine echte Chance für viele Verkäufe, wenn sein Angebot auch dazu passt.