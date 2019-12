Autoversicherung DA Direkt - jetzt wechseln und sparen!

Welche Autoversicherung passt zu mir?

Auf eine KFZ-Haftpflichtversicherung kann kein Fahrzeughalter verzichten, der sein KFZ im öffentlichen Raum bewegt. Mit den Tarifen Basis und Komfort bietet Ihnen die Autoversicherung DA Direkt zwei Varianten, mit denen Sie Einfluss auf die Höhe der Deckungssummen, den Einschluss eines Rabattschutzes und weitere Tarif-Highlights nehmen. Mit der KFZ-Haftpflicht geben Sie Schadenskosten an unsere Versicherung weiter, die Sie als Schadenersatz anderen Verkehrsteilnehmern schulden.

Um für Ihr eigenes Fahrzeug einen umfassenden Schutz zu genießen, ist ein Teil- oder Vollkaskotarif die ideale Ergänzung. Auch hier sichert Ihnen die Autoversicherung DA Direkt einen Basis- und Komfort-Variante zu, die Sie in Leistungshöhe und Tarifelementen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der Teilkaskoschutz dient vorrangig dem Schutz vor Elementarschäden und Diebstahl. Mit dem Vollkaskoschutz ist Ihnen ein Schadenersatz bei selbst erlittenen Schäden zugesichert, die Sie als Verkehrsteilnehmer zu verantworten haben.

Vorteile der Autoversicherung DA Direkt

Für welche Tarifvariante Sie sich auch entscheiden, mit einer Absicherung über uns als Direktversicherer genießen Sie eine Fülle attraktiver Vorteile. Wechseln Sie zur Autoversicherung DA Direkt und profitieren Sie über die Vertragslaufzeit hinweg von folgenden Besonderheiten:

Vertragsgestaltung nach Wunsch, damit Sie nur für die KFZ-Leistungen zahlen, die Sie wirklich benötigen und absichern möchten.

Persönlicher Ansprechpartner, damit Sie nach einer fundierten Beratung zum idealen KFZ-Tarif gelangen.

Starker Service für unsere Versicherungskunden, beispielsweise als 24/7-Schadensservice und Zusicherung Ihrer Mobilität.

Von Finanztest (Stiftung Warentest) bestätigtes, weit besseres Beitragsniveau als der Durchschnitt deutscher Autoversicherer.

Durch unseren Verzicht auf einen Außendienst und teure Filialstrukturen sind wir als Direktversicherer in der Lage, Ihnen deutlich günstigere Beiträge als viele etablierte Gesellschaften zuzusichern. Hierbei sind wir für Sie jederzeit erreichbar und bieten Ihnen einen umfassenden Service, so dass Sie auch ohne Filiale vor Ort auf nichts verzichten müssen.

Wann sind Kündigung und Wechsel möglich?

Der Wechsel Ihres KFZ-Versicherers ist zum Ende des Kalenderjahres möglich. Hierbei gilt der Stichtag 30. November, bis zu dem die Kündigung bei Ihrem alten Versicherer eingegangen sein muss. Sollten Sie im Laufe des Novembers die Mitteilung über eine Beitragserhöhung erhalten haben, profitieren Sie von einem Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von vier Wochen.

Es lohnt jedoch nicht nur gegen Jahresende, einen Blick auf die günstigen Tarife von DA Direkt zu werfen. Im Laufe des Versicherungsjahres haben Sie Möglichkeiten, nach einer Sonderkündigung Ihren Autoversicherer zu wechseln. Zu den wichtigsten Gründen gehören die Leistungsanpassung seitens des Versicherers oder ein eingetretener Schadenfall. Behalten Sie deshalb ganzjährig unsere Top-Konditionen im Auge, um spätestens im neuen Jahr zu uns zu wechseln.

DA Direkt - günstige Konditionen und starker Service

Sie sind unsicher, welchen Umfang Sie bei Ihrem Versicherungsschutz benötigen und wie der Wechsel zu einem Direktversicherer abläuft? Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zur Autoversicherung DA Direkt auf. Unser freundliches Berater-Netzwerk freut sich auf Sie und hilft Ihnen per Telefon, Chat oder E-Mail weiter. Außerdem finden Sie online bei uns weiterführende Informationen zu unseren Tarifen und dem Wechsel zu uns als starkem Versicherungspartner. Erfahren Sie mehr und lassen Sie sich von uns alle Vorteile eines Wechsels zu unserer Direktversicherung aufzeigen.