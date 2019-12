Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Wer muss wann prüfen? Die Grundlagen der DGUV Vorschrift 3

Verantwortlich sind alle Unternehmer und Betreiber elektrischer, unter Spannung stehender Betriebsmittel, Geräte und Maschinen. Der Gesetzgeber schreibt keinen statischen Intervall, wohl aber die Prüfung vor der Erstinbetriebnahme und der Wiederinbetriebnahme vor. Firmen sichern sich bei der Unfallversicherung Rabatte und Kostenschutz, wenn sie den Nachweis über durchgeführte DGUV V3 Prüfungen erbringen. Anderenfalls kann der Versicherer den Versicherungsschutz ablehnen und darauf verweisen, dass die Sicherheit durch die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nicht gegeben ist. Im Rahmen der DGUV Vorschrift 3 und der VDE Prüfung werden kleinste Mängel und Sicherheitsrisiken vom Experten ermittelt und zur Behebung beauftragt. Die Wiederherstellung der Funktions- und Betriebssicherheit ist vor Erteilung der Plakette nötig. Auch hier ist die E+Service+Check GmbH der richtige Ansprechpartner, der nicht nur zertifiziert, sondern auch im Falle von Reparaturbedarf alle notwendigen Maßnahmen einleitet.

Der Ablauf von DGUV V3 Prüfungen

Die VDE Prüfung und DGUV Vorschrift 3 Prüfung besteht aus drei Bestandteilen. Am Anfang nimmt der speziell dafür geschulte Experte die Sichtprüfung vor und kontrolliert, ob das Betriebsmittel augenscheinlich fehlerfrei und sicher funktioniert. Beschädigte Kabel oder Verschleiß sind zwei Beispiele, die ein Fachmann in der Sichtkontrolle ermitteln kann. Im Anschluss wird die Funktionsprüfung und nach dieser die Präzisionsmessung vorgenommen. Durch modernste Messgeräte lassen sich selbst kleinste Fehler in der Spannung frühzeitig erkennen und sicher beheben. Heute ist der Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für Unternehmen ohne den Nachweis erfolgter DGUV V3 Prüfungen bei einigen Gesellschaften gar nicht möglich. Der Grund hierfür ist der Fokus auf höchste Sicherheit durch die Vermeidung unnötiger, vermeidbarer Unfälle. Neben der Regalprüfung und der Kontrolle aller stationären Betriebsmittel und Anlagen ist es wichtig, die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel mit gleichem Augenmerk zu betrachten.

Die E+Service+Check GmbH: DER Partner für Elektroprüfungen

Mit langjähriger Erfahrung, bundesweitem Service und kurzen Wartezeiten ist die E+Service+Check GmbH der Ansprechpartner für die professionelle Durchführung der Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel. Die speziell ausgebildeten Mitarbeiter bieten umfangreiche Beratungen, ein Nachweisprotokoll zur durchgeführten Prüfung und eventueller Mängel. Wenn es um Sicherheitsprüfungen elektrischer Betriebsmittel geht, darf ausschließlich ein fachkompetenter und dafür geschulter Experte beauftragt werden. Durch das bundesweit gut ausgebaute Servicenetz ist das Team überall vor Ort und kann die DGUV Vorschrift 3 zeitnah vornehmen. Sicherheit ist das Ergebnis spezialisierter und fachkundig mit Nachweis durchgeführter Prüfungen elektrischer Betriebsmittel.