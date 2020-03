Digitalisierung der Versicherungsbranche – Verbrauchertipps rund um die Kfz-Versicherung

Vorteile von Online Versicherungen: Komfort, Zeit- und Kostenersparnis

Die Digitalisierung ist für Verbraucher mit zahlreichen Vorteilen verbunden. Digitale Technologien senken in vielen Bereichen die Kosten, erlauben ein innovatives Kundenerlebnis und sparen wertvolle Zeit. Auch für die Versicherungswirtschaft ist das Potenzial erheblich. Hinsichtlich Policen für Kraftfahrzeuge geht das Angebot längst über informative Internetpräsenzen hinaus, um Neukunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Wechselfreudige Kundschaft vergleicht Kfz-Versicherungen online und ist der Online-Abwicklung gegenüber aufgeschlossen.

Wie die Studie der Unternehmensberatung ZEB verdeutlicht, ist Versicherern die digitale Transformation bislang aber nur bedingt gelungen. Laut Digital Pulse Check Insurance 2019 haben Europas Versicherer die Entwicklung zwar vorangetrieben, große Innovationssprünge sind jedoch noch nicht erkennbar. „Kunden zeigen Appetit auf digitale Versicherungslösungen, doch das Angebot bleibt auf digitale Basisservices beschränkt“, heißt es seitens ZEB im Rahmen der Publikation. Viele Versicherungsgesellschaften haben es nicht geschafft papierbasierte Prozesse abzuschaffen. Der Verwaltungsaufwand ist entsprechend hoch und verursacht Kosten. Es gibt allerdings einige Unternehmen, die dem Großteil der Mitbewerber einen Schritt voraus sind. Gemeint sind sogenannte InsurTechs, Versicherungsdienste, die sich digitale Technologien zunutze machen. Als Beispiel dient die Online-Versicherung Friday. Das Startup trifft mit seinem Angebot den Nerv der Zeit und konnte damit externe Investoren überzeugen. Stiftung Warentest erklärte das Beitragsniveau der Kfz-Haftpflicht- sowie Teil- und Vollkasko-Versicherung des digitalen Versicherers in der Finanztest Ausgabe 12/2019 als „weit besser als der Durchschnitt“. Unter anderem kann man bei Friday von schneller Beitragsermittlung, einer vollständig papierlosen Abwicklung und monatlich kündbaren Verträgen profitieren. Beim Tarif mit kilometergenauer Abrechnung wird der jährliche Kilometerstand zunächst geschätzt und am Ende des Jahres dient ein Handyfoto vom Tachostand zur Kalkulation von Gutschrift beziehungsweise Nachzahlung. Eine solch simple Vorgehensweise ist heute nur bei wenigen Kfz-Versicherern zu finden. Aufgrund der immensen Nachfrage nimmt der Verbraucher aber längst großen Einfluss auf das Angebot, weshalb es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis etablierte Versicherer nachziehen. Kunden von InsurTechs genießen neben dem Höchstmaß an Komfort bei Vertragsabschluss günstige Versicherungsbeiträge.

Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko – individuelle Lösungen für jeden Bedarf

Ohne Kfz-Haftpflichtversicherung darf ein Fahrzeug in Deutschland nicht im Straßenverkehr genutzt werden. Sie schützt Geschädigte, die unverschuldet mit Personen-, Sach- oder Vermögensschäden konfrontiert werden. Die Fahrzeuganmeldung bei der Zulassungsbehörde gelingt deshalb nur mit dem Nachweis einer Haftpflichtversicherung. Eine weitere Aufgabe der Police besteht in der Abwehr von unberechtigten Schadensersatzforderungen durch Dritte.

Fahrzeughalter, die Schäden an ihrem eigenen Fahrzeug versichern möchten, benötigen eine zusätzliche Teilkasko- beziehungsweise Vollkaskoversicherung. Kommt es beispielsweise ohne Fremdeinwirkung durch Eigenverschulden zu einem Sachschaden am Pkw, ist die Haftpflichtversicherung nicht zuständig. Besteht keine Vollkaskoversicherung, muss der Fahrzeugbesitzer selbst für die Unkosten aufkommen. Bei Neufahrzeugen und neuwertigen Gebrauchten ist eine Vollkaskoversicherung empfehlenswert. Haben Gebrauchtwagen ein gewisses Alter erreicht und somit einen verhältnismäßig geringen Restwert, lohnt sich die Vollkasko in der Regel nicht mehr.

Teilkasko entlastet im Schadensfall

Der Abschluss einer Teilkaskoversicherung kann hingegen sinnvoll sein, wenn die finanzielle Belastung des Versicherten durch einen Totalschaden zu hoch wäre. Abhängig von den Beiträgen für eine Teilkaskoversicherung macht die Police auch anderweitig Sinn: Weil sie ebenso Schäden deckt, die zum Beispiel durch Marderbisse, Steinschläge oder Hagel zustande kommen, kann sie die Haushaltskasse in solchen Fällen entlasten. Diejenigen mit überdurchschnittlich hohem Einkommen, können Unkosten durch Fahrzeugschäden womöglich ohne Weiteres selbst tragen und sich die Versicherungsprämie sparen. Inwieweit Haushalte Schäden stemmen können, lässt sich nicht auf fixe Beträge reduzieren. Die Frage, ob eine Kaskoversicherung nötig ist, muss jeder Haushalt individuell beantworten. Da das Sparpotenzial zwischen Haftpflicht- und Kaskoversicherung bei mehr als 50 Prozent liegen kann, ist der Bedarf sorgsam zu prüfen. Durch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung lassen sich Kasko-Versicherungsprämien gezielt senken. Ein Eigenteil zwischen 150 und 1.000 Euro ist üblich.

Einen kritischen Blick in die Versicherungsbedingungen erfordern Kfz-Versicherungen für E-Autos ( Allgemeine Zeitung berichtete ). Der Akku, häufig das teuerste Teil im Fahrzeug, sollte zum Schutz vor Unkosten versichert werden.

Für den schnellen Überblick:

Haftpflicht Teilkasko Vollkasko Übernimmt: Schäden bei Dritten Schäden am eigenen Fahrzeug, die unverschuldet z. B. durch Unwetter, Diebstahl, Tierunfälle entstehen. Zusätzlich zum Teilkasko-Schutz selbst verschuldete Schäden am Eigentum, sowie Schäden durch Vandalismus Sinnvoll: -Pflicht! -genügt bei älteren Gebrauchten mit geringem Wiederverkaufswert -für hochwertige Gebrauchte mit hohem Wiederverkehrswert -für Neufahrzeuge, neuwertige Gebrauchte (nicht älter als 5 Jahre), besonders hochwertige Fahrzeuge

Für einen Großteil der Kfz-Versicherungsverträge gilt der 30. November als Stichtag für einen Anbieterwechsel. Wann von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht werden kann, erklärt Stiftung Warentest online .