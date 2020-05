Wann brauche ich einen Auto Gutachter?

Welche Aufgaben ein Auto Gutachter hat, wann man ihn benötigt, wie ein Gutachter arbeitet und vor allem, wer ein Gutachten zahlt, haben wir mit den Kfz-Gutachtern von Gutachter Amawi in Düsseldorf besprochen.

In welchen Fällen benötigt man einen Autogutachter?

Die meisten Autogutachten sind Unfallgutachten. Nach einem Unfall wird der Autogutachter beauftragt, die Schäden am Fahrzeug eingehend zu prüfen, zu dokumentieren und entweder die Kosten für eine mögliche Reparatur oder Restwert und Wiederbeschaffungswert bei einem Totalschaden zu beziffern. Dabei geht die Bestandsaufnahme der Schäden weit über das hinaus, was ein Kostenvoranschlag einer Werkstatt enthält.

Daneben wird ein Autogutachter oft beauftragt zur Bewertung von Oldtimern oder Gebrauchtwagen.

Wie arbeitet ein Autogutachter?

Der Autogutachter kommt zu einem vorher vereinbarten Termin zum Kunden – oder dahin, wohin sich das Fahrzeug befindet. Bei Unfällen wird dieser Service auch rund um die Uhr angeboten. Der Sachverständige begutachtet den Schaden und erstellt eine ausführliche Dokumentation inklusive Fotos. Diese Dokumentation legt dar, welchen Wert das Fahrzeug vor dem Unfall hatte, welche Schäden bereits vorhanden waren und welche Schäden durch den Unfall entstanden sind. Nach der Begutachtung vor Ort erhält der Auftraggeber das Gutachten dann innerhalb von 24 Stunden. Zumindest ist dies der Zeitraum, in dem das Team von Gutachten Amawi das Vorliegen des Gutachtens garantiert.

Wer bezahlt den Autogutachter?

Die Kosten für ein Gutachten beginnen bei ca. 300 Euro, im Schnitt sind 500 Euro zu zahlen. Die gute Nachricht dabei: Für Unfallgeschädigte ist das Gutachten kostenlos! Hier mehr Infos dazu:

….bei einem unverschuldeten Unfall?

Wer nicht am Unfall schuld ist, kann einen Autogutachter seiner eigenen Wahl beauftragen. Die Kosten übernimmt die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers.

… bei einen selbstverschuldeten Unfall?

Als Unfallverursacher zahlt die eigene Haftpflichtversicherung lediglich die Schäden und das Unfallgutachten des Unfallopfers und nicht den eigenen Schaden. Falls die Schuld jedoch geteilt wird, werden auch die Kosten geteilt, dies gilt auch für das Unfallgutachten.

...bei Kaskoschäden wie Wildschäden, Hagelschäden oder Vandalismus?

Bei Hagelschäden oder Unfällen mit Wild ist die Teilkasko-Versicherung der richtige Ansprechpartner. Vandalismus ist dagegen ein Fall für die Vollkasko-Versicherung. Gerade bei diesen sogenannten Kasko-Schäden ist ein Autogutachten besonders wichtig. Geschädigte sollten sich nicht darauf einlassen, alles ohne Gutachten regulieren zu lassen. Zu oft wurden eingereichte Reparaturrechnungen dann von der Versicherung nicht übernommen. Falls ein Gutachter eingeschaltet wird, so wird dieser in der Regel von der Versicherung ausgesucht. Die Versicherung zahlt dann auch das Gutachten. Theoretisch kann der Geschädigte auch selbst zusätzlich noch einen anderen Gutachter beauftragen, falls ihm die Schadenssumme viel zu gering erscheint. Dieses neue Gutachten wäre dann selbst zu zahlen. Dies kann sich bei sehr hohen Schäden jedoch lohnen.

...beim Oldtimergutachten?

Gutachten für Oldtimer sind vom Auftraggeber zu zahlen. Diese Investition lohnt sich, da nur ein Autogutachten den objektiven Wert eines Oldtimer-Fahrzeugs ermitteln kann. Außerdem ist ein Oldtimer-Gutachten meist Pflicht, wenn die vergünstigten Versicherungsangebote für Oldtimer in Anspruch genommen werden sollen.

… bei der Bewertung von Gebrauchtwagen?

Auch ein Wertgutachten für Gebrauchtwagen ist vom Auftraggeber zu zahlen. Dies lohnt sich vor allem beim Kauf oder Verkauf von hochwertigen Fahrzeugen. Autogutachter bieten auch oft ihre Dienste an, wenn private oder gebrauchte Fahrzeuge ins Betriebseigentum übernommen werden sollen.

Kann ich einen Autogutachter meiner Wahl beauftragen?

Hier heißt es: Soll und nicht nur Kann! Sobald jemand unverschuldet in einen Unfall verwickelt wurde, kann und soll ein Autogutachter der eigenen Wahl beauftragt werden. Es wird dringend davon abgeraten, in solchen Fällen einen von der gegnerischen Versicherung bestellten Autogutachter zu akzeptieren.

Kann ein Unfall auch ohne Autogutachter abgewickelt werden?

Theoretisch kann ein Unfallschaden auch gegen Kostenvoranschlag abgewickelt werden. Dies empfiehlt sich jedoch nur bei sogenannten Bagatellschäden. Dies sind Schäden bis ca. 500/700 Euro Höhe. Aber Vorsicht: Manche vermeintlichen Bagatellschäden sind im Endeffekt viel größer, als es auf den ersten Blick wirkt. Schon eine leicht eingebeulte Stoßstange kann darauf hindeuten, dass es weitere, teurere Schäden gibt. Beim geringsten Verdacht daher lieber einen Gutachter beauftragen. Das hat auch den Vorteil, dass der Autogutachter den gesamten Papierkram übernimmt, bis der Schaden endgültig abgewickelt ist.

Wann kann es sich lohnen, einen Autogutachter selbst zu bezahlen?

In erster Linie lohnt es sich bei Oldtimer-Gutachten und bei Wertgutachten für gebrauchte Fahrzeuge, einen Autogutachter selbst zu bezahlen. Nur so kann ein angemessener Preis für das Fahrzeug festgestellt werden. Dies ist vor allem wichtig bei Kauf oder Verkauf oder auch bei Übernahme eines Fahrzeugs in den Fuhrpark eines Unternehmens. Bei Kasko-Schäden ist abzuwägen, ob sich ein selbst bezahltes Gutachten lohnt. Hier kann der Autogutacher vorher eine kurze Einschätzung abgeben. Einfach nachfragen!

Wie findet man einen guten Autogutachter?

Die Bezeichnung Gutachter ist in Deutschland nicht geschützt, es kann sich daher jeder Sachverständiger nennen. Gute Autogutachter haben eine fundierte Ausbildung und verfügen über jahrelange Erfahrung.

FAZIT

Autogutachter treten vor allen Dingen nach Unfällen in Aktion. Sie fertigen Unfallgutachten an und helfen damit Unfallgeschädigten, den vollen Schaden ersetzt zu bekommen. Außerdem übernehmen Autogutachter den ganzen Papierkram in diesen Fällen. Diese Entlastung gibt es kostenlos für Unfallopfer. Auch bei Hagelschäden, Wildschäden und Vandalismus kommen Autogutachter zum Einsatz. Und nicht zuletzt bei der Bewertung von Oldtimern oder Gebrauchtwagen.

