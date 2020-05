Bremsbeläge und Bremsscheiben rechtzeitig wechseln lassen

Scheibenbremsen – robust und langlebig

In zahlreichen Fahrzeugen sind wartungsarme Scheibenbremsen verbaut. Diese Bremsanlage umfasst unter anderem eine Bremsscheibe, Bremsbeläge, Bremssattel und Bremsflüssigkeit. Beim Betätigen der Bremse über das Pedal werden die Bremsbeläge durch Kraftübertragung mit Hilfe der Hydraulikflüssigkeit an die Bremsscheibe gepresst. Die Bremsbeläge befinden sich innerhalb des Bremssattels. Bremsscheiben und die Achse des Fahrzeugs sind fest miteinander verbunden. Wird Druck durch die Bremsbeläge auf die Scheiben ausgeübt, kommt es zum Bremsvorgang und die Fahrzeuggeschwindigkeit verringert sich.

Verschleiß: Eine Frage von Qualität und Fahrweise

Grundsätzlich nutzen sich Bremsbeläge schneller ab als Bremsscheiben. Das liegt an der Materialzusammensetzung. Weil die Bremswirkung auf der Vorderachse besonders hoch ist, nutzen sich die Beläge vorne schneller ab als hinten. Etwa alle 30.000 bis 60.000 Kilometer sind neue Bremsbeläge fällig. Wann genau ein Wechsel erforderlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Darunter die Materialzusammensetzung. Hochwertiges Material ist strapazierfähiger und dehnt den Wechselintervall aus. Gleiches gilt für Bremsscheiben. Solide Modelle schaffen rund 150.000 Kilometer ohne Probleme. Günstige Bremsscheiben machen deutlich früher schlapp und sind aufgrund ihrer kürzeren Lebensdauer nicht wirklich preiswerter. Deshalb lohnt es sich in gute Markenqualität zu investieren. Dank Digitalisierung und Boom im E-Commerce sind Kfz-Teile für nahezu jeden Bedarf online erhältlich. Oft zu besonders attraktiven Preisen gegenüber dem stationären Fachhandel, weil der Vertrieb direkt erfolgt und Kosten für Verkaufsräume und Personal entfallen. Einer der Internetmarktplätze für Autoteile führender Marken ist DAPARTO. Über dessen Onlinepräsenz können Ersatz- und Verschleißteile bei teilnehmenden Händlern bestellt werden. Unter anderem werden Bremsscheiben von namhaften Herstellern wie Bosch, Brembo oder ATE präsentiert.

Neben dem Material hängt der Verschleiß von Bremsscheiben und Bremsbelägen stark davon ab, wie und wo das Fahrzeug größtenteils gefahren wird. Eine rasante Fahrweise treibt den Verschleiß genauso in die Höhe wie ständige Fahrten in den Bergen. Fahrer, die am Hang wohnen und viel in bergigen Regionen unterwegs sind, müssen ihre Bremsbeläge häufiger wechseln als andere im Flachland.

Anzeichen für einen fälligen Teilewechsel

Viele Bremsbeläge weisen eine Verschleißanzeige auf, welche über die Fälligkeit eines Wechsels informiert. Dies erfolgt entweder elektrisch (Warnleuchte im Cockpit) oder mechanisch (z.B. deutliches Kratz-Geräusch. Warnleuchten für verschlissene Bremsbeläge sind von einem Kreis und drei Strichen auf jeder Seite geprägt. Leuchtet dieses Signal gelb, wird es Zeit einen Termin mit der Werkstatt zu vereinbaren. Bei blinkenden Warnleuchten besteht dringender Handlungsbedarf. Ist im Cockpit ein roter Warnhinweis mit rundem Kreis und einem Ausrufezeichen in der Mitte erkennbar, gilt: Keinesfalls Fahren! Das Fahrzeug meldet ein erhebliches Problem der Bremsanlage.

Bremsbeläge müssen mindestens zwei Millimeter Dicke aufweisen. Die Mindestdicke (Minimum Thickness / MIN TH) von Bremsscheiben ist in Millimeter auf der Bremsscheibe angegeben und steht für die Verschleißgrenze. Bei Unterschreiten des Werts dürfen keine neuen Bremsbeläge montiert werden, ohne auch die Bremsscheiben zu wechseln.

Kostensenkend fahren lohnt sich

Bis zu circa 70 Euro können neue Bremsbeläge kosten. Nicht zu vergessen: Der Zeitaufwand der Kfz-Werkstatt zum Montieren. Eine Rechnung von über 250 Euro allein für den Bremsbelagswechsel ist keine Seltenheit. Inklusive Bremsscheiben summieren sich die Kosten schnell auf über 1.000 Euro. Grund genug für Sparmaßnahmen. Und die ergeben sich, neben dem Einkauf günstiger Teile, mit einer defensiven und vorausschauenden Fahrweise:

Mit Fehlern anderer rechnen!

Tempolimits einhalten und früher vom Gas, um weniger Bremskraft zu benötigen!

Nach jedem Stillstand Bremsen lösen und bei Bedarf die Handbremse nutzen!

Ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern halten!

„Als Faustformel für den richtigen Sicherheitsabstand gilt innerorts die 1-Sekunden-Regel“, erklärt Fahrschule Berndt aus Gochsheim in Bayern in einem Ratgeber über vorausschauendes Fahren . „Das sind bei 50 km/h etwa 15 Meter.“ Bremsschonendes Fahren ist gleichzeitig kraftstoffschonend und somit in doppelter Hinsicht gut für die Haushaltskasse. Es muss seltener getankt werden und die Lebensdauer der Bremsanlage steigt.

Tipp: Kfz-Werkstätten haben umfassende Hinweis- und Prüfpflichten ( Allgemeine Zeitung berichtete ). Informieren Werkstätten im Rahmen einer Reparatur nicht über weitere Schäden, verletzen sie ihre Hinweispflicht und können haftbar gemacht werden.