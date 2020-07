Tipps für Fahranfänger: Kostenfallen beim ersten eigenen Auto vermeiden

Die Anschaffung ist nicht der entscheidende Faktor. Denn auch ein kleines und günstiges Auto kann auf Dauer zur Belastung werden. Die laufenden Kosten sind es, die das Autofahren für junge Menschen zu einem teuren Vergnügen machen können. Denn sie werden bei der Anschaffung des Fahrzeugs häufig nicht mitberechnet. Ein großer Kostenpunkt ist etwa die Versicherung. Bei Fahranfängern sind höhere Beiträge fällig, denn statistisch gesehen bauen sie mehr Unfälle als Ältere mit einigen Jahren Fahrpraxis. Daher lohnt sich für junge Menschen, vor dem Abschluss einer Versicherung den Beitrag zu berechnen. Wie das geht, erklärt dieser Artikel .

Auch die Kosten für den Treibstoff sind entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Denn beim Tanken zeigt sich schnell, ob man die richtige Wahl getroffen hat: Diesel-, Benzin- oder Elektroantrieb? Der Diesel verbraucht weniger Treibstoff, kostet aber mehr Kraftfahrzeugsteuer. Unter Umständen kann man mit älteren Modellen auch nicht in jede Stadt fahren, wenn es dort eine Umweltzone gibt .

Das ist mit dem Benziner kein Problem. Dafür hat er mehr Durst und verursacht auf Dauer höhere Kosten beim Tanken. Für den Elektroantrieb ist das kein Thema. Er darf in jede Stadt fahren und die Tankstelle sieht er nur, wenn der Fahrer dort mal eine Cola kauft. Dafür sind die Anschaffungskosten relativ hoch. Auf dem Gebrauchtmarkt gibt es zudem bisher nur wenige Modelle. Bei der Wahl des richtigen Antriebs gilt die Faustregel: Bei mehr als 15.000 Kilometern Fahrleistung pro Jahr und keiner Umweltzone vor der Haustüre lohnt sich ein Diesel mehr als ein Benziner. Fährt man überwiegend Kurzstrecken, dann ist der Elektroantrieb eine echte Alternative zum Verbrenner.

Das ist aber nicht alles. Zu den laufenden Kosten zählen auch Reparaturen. Gerade bei älteren Modellen kommen diese häufiger vor als bei Neuwagen. Daher sollten sich junge Autokäufer darüber informieren, wo die Schwachstellen bei dem favorisierten Modell liegen. Die Automobilverbände testen regelmäßig gängige Gebrauchtwagen auf Schwachstellen. Auch die Werkstätten sind oft hilfsbereit, wenn es um mögliche Kostenkalkulationen für Reparaturen geht. Je größer ein Fahrzeug in der Klasse ist, desto höher sind auch die Preise für Ersatzteile. Legt man sich eine große Limousine zu, dann muss man mit mehr finanziellem Aufwand als bei einem Kleinwagen rechnen. Daher bevorzugen viele die zweite Möglichkeit. Und wenn man einmal mit mehr Freunden in den Urlaub fahren will, dann ist das auch kein Problem. Denn wenn man ein paar Dinge beachtet sind Mietwagen eine gute Alternative für die bequeme Urlaubsfahrt mit mehreren Personen.

Sollte man einen Neu- oder einen Gebrauchtwagen bevorzugen? Auf den ersten Blick ist die Antwort klar: Ein gebrauchtes Fahrzeug ist natürlich günstiger. Auf den zweiten Blick bestimmen aber auch hier die laufenden Kosten die Bilanz. Finanziert man einen Neuwagen, dann hat man fixe monatliche Ausgaben. Bei einem Gebrauchtwagen ist das nicht der Fall, denn häufiger kann auch etwas kaputtgehen. Zudem haben Neuwagen den Vorteil, dass sie oft in puncto Steuer- und Kraftstoffverbrauch günstiger sind als ältere Modelle. Insbesondere junge Menschen mit einem geregelten Einkommen, also einer Ausbildungsstelle oder einem festen Job, sollten über diese Möglichkeit nachdenken.