Erfurt (dpa/tmn) - Schmuddelwetter, Starkregen und Raureif machen das Autofahren im Herbst und Winter nicht gerade zum Vergnügen. Auf vielen Fahrten sind die Scheibenwischer beinahe im Dauereinsatz. Was aber, wenn neue fällig werden. Auf was ist bei der Suche zu achten?

Wer selbst wechseln möchte, findet im Fachhandel oder im Internet die passenden Wischer. «Auf gut Glück sollten Scheibenwischer jedoch nicht bestellt werden», rät Achmed Leser vom Tüv Thüringen. Denn nicht jedes sogenannte Universalwischerblatt passe auch wirklich zu jedem Auto. «Viele aktuelle Fahrzeuge haben unterschiedlich lange Wischer auf der Fahrer- und Beifahrerseite», so der Fahrzeugexperte. Zudem gibt es unterschiedliche Befestigungssysteme für die Wischer.

Für die passenden Modelle sind ein paar Angaben erforderlich

«Für die Auswahl der richtigen Scheibenwischer benötigt man die entsprechenden Fahrzeugangaben wie Hersteller, Modell und ganz wichtig auch das Baujahr» erklärt Leser. Damit können sowohl im Fachhandel als auch bei der Suche auf speziellen Ersatzteil-Portalen im Internet die richtigen Wischer gefunden werden. In einigen Portalen ist die Suche auch über die Fahrzeugidentifikationsnummer möglich, die man dem Fahrzeugschein entnehmen kann.

Schlieren können auf verschlissene Wischer hinweisen

«Scheibenwischer zählen zu den Verschleißteilen eines Autos, die regelmäßig erneuert werden müssen», erklärt Leser. Spätestens wenn der Wischer aufgrund einer porösen oder verschlissenen Gummilippe Schlieren auf der Scheibe hinterlassen oder durch schlechtere Wischwirkung keine klare Sicht mehr möglich ist, sind neue fällig. «Oftmals kündigen sich verschlissene Wischer auch mit einem rumpelnden oder quietschenden Geräusch an», weiß Leser.

Für den Wechsel ist kein großes handwerkliches Geschick erforderlich, er lässt sich auch in Eigenregie erledigen. Wer jedoch davor zurückschreckt und sich die Suche nach den passenden Scheibenwischern ersparen möchte, der ist in einer Fachwerkstatt am besten aufgehoben.

