Ein Auto abonnieren, leasen oder finanzieren!? Diese Optionen gibt es

Das Auto Abo ist die flexibelste Art, um heute an ein Auto zu bekommen

Das Auto Abo ist heute die wohl modernste und auch flexibelste Art, um an einen fahrbaren Untersatz zu kommen. Die Entscheidung für das Auto Abo besiegelt bereits die Rahmenbedingen, die da lauten: Ein fahrbarer Untersatz ist nötig. Der Rest des Vertrags könnte flexibler nichts ein. Natürlich wird zu Beginn des Auto Abos die Mietdauer festgelegt. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Mindestlaufzeit. Wie bei einem Abonnement für eine Zeitung lässt sich auch das Auto hier binnen drei Monaten kündigen, verlängern oder tauschen – und gerade deswegen kommt das Auto Abo-Modell bei Unentschlossenen gut an. Das Abo-Modell ermöglicht denjenigen, die gerne neuesten Modelle fahren, den raschen Wechsel von einem zum anderen Fahrzeug – und zwar alles im Rahmen des Abo-Vertrags. Das Auto Abo gilt als das flexibelste Mietmodell für ein Fahrzeug , vergleichbar mit der Langzeitmiete oder dem Leasingmodell – aber mit deutlich mehr Freiheiten für den Fahrer.

Langzeitmiete vs. Kurzzeitmiete. Was sind die Unterschiede?

Die Langzeitmiete ist das Pendant zum Mietauto, das für einen Tag, drei Tage oder gar eine Woche angemietet wird. Viele Menschen nutzen ein Mietauto nur im Urlaub. Sie fliegen in ihr Traumland. Um dieses vor Ort erkunden zu können, mieten sie sich ein Auto. Auch diejenigen, die in einer Großstadt leben, verzichten zunehmend häufiger auf ein eigenes Auto. Zu nervenaufreibend sind die Fahrzeugkolonnen, die durch die Städte rollen, zu anstrengend ist die Suche nach einem Parkplatz. Dafür ist der Nahverkehr so gut ausgebaut, dass man ohne Auto und stattdessen mit Bus, Bahn und Co. schneller und entspannter an sein Ziel kommt, allerdings krankt es an der individuellen Mobilität im öffentlichen Nahverkehr. Punktuell nutzt diese Personengruppe immer dann ein Mietauto, wenn ein Ausflug in die Ferne ansteht, die nicht ohne Weiteres mit Bus und Bahn erreichbar ist, oder wenn ein größerer Einkauf – etwa von Möbeln oder Renovierungsmaterialien ansteht. Dann wird ein Fahrzeug angemietet. Zur Kurzzeitmiete.

Die Langzeitmiete dauert mindestens einen Monat und maximal zwei Jahre. Das ist vom jeweiligen Anbieter abhängiger. An der festgelegten Mietdauer lässt sich nicht rütteln – eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Denkbar ist die Langzeitmiete sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmer. So könnte beispielsweise die Langzeitmiete eine gute Wahl sein, wenn vorübergehend ein Au-Pair im Haushalt lebt , das sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Um mobil zu sein, eignet sich hierfür die Langzeitmiete. Auch für Unternehmer kann die Langzeitmiete eine gute Idee sein – nämlich dann, wenn ein Mitarbeiter für einen festgelegten Zeitpunkt zu einer Schulung muss oder als Arbeitskraft ausgeliehen wird. Dann kann das Konstrukt der Langzeitmiete eine praktische Option sein, um den Mitarbeiter mit einem fahrbaren Untersatz auszustatten. Auch zum Überbrücken eines Zeitraums bis das gewünschte Leasing-Auto verfügbar ist, ist die Langzeitmiete ein denkbares Konstrukt.

Ein Auto leasen. Ist das nur ein Modell für Geschäftsleute?

In der Vergangenheit war das Leasingmodell vor allem für Geschäftsleute interessant. Sie konnten die Leasingraten steuerlich als Betriebsausgabe geltend machen und sich so Vorteile sichern. Obgleich Privatpersonen diese Steuervorteile nicht geltend machen können, liebäugeln immer mehr Privatpersonen mit dem Auto auf Zeit . Viele verstehen das Wort Leasing als neumodische Bezeichnung für einen Mietwagen und liegen damit mit Blick auf die Eigentumsverhältnisse auch gar nicht so daneben. Ein Leasingvertrag ist die längste Variante des Mietvertrags. Zwei bis vier Jahre Laufzeit sind möglich. Der Miet-Zeitraum ist im Mietvertrag niedergeschrieben und ist anschließend nicht mehr verhandelbar. Die Leasingraten, also die Miete für das Fahrzeug, ist abhängig vom Fahrzeug, dem Neupreis des Gefährts und von der Ausstattung des Wagens. Die Luxus-Ausführung eines Oberklasse-Wagens ist natürlich teurer als der Kleinwagen. Grundsätzlich sind die Raten beim Leasingvertrag jedoch günstiger als bei einem Ratenkredit. Wer daran Gefallen findet, regelmäßig ein neues Modell zu fahren, ist mit dem Leasing richtig beraten. Das Kurzzeit-Pendant zum Leasing wäre dann wieder das Auto Abo, das demselben Prinzip folgt, jedoch flexibler ist, was die Laufzeiten und die Fahrzeugwahl angeht.

Ein Auto per Ratenkredit zu kaufen, heißt: Irgendwann wird es zum Eigentum

Der Ratenkauf kann mit den bisher vorgestellten Wegen, um an einen fahrbaren Untersatz zu kommen, kaum mithalten. Der Ratenkauf kann eine Option sein, wenn das Traumauto für einen längeren Zeitraum gefahren werden soll. Sinnvoll ist der Ratenkauf nur dann, wenn ein vergleichsweise neues Fahrzeug in einem überschaubaren Zeitrahmen finanziert wird. In der Praxis ist aber nicht selten das Gegenteil der Fall: Häufig laufen Ratenverträge für drei Jahre. Um die Raten niedrig zu halten und keine Anzahlung leisten zu müssen, setzen viele auf eine Ballonfinanzierung, was bedeutet: Nach den niedrigen Raten kommt der Finanzhammer. Nun muss das Auto für einen größeren Betrag X abgelöst werden oder es folgt eine Anschlussfinanzierung. So verliert der Ratenkredit zunehmend an Attraktivität, denn das Fahrzeug, das nach zig Jahren abbezahlt worden ist, ist dann meist nur noch wenig wert oder gar noch schlimmer: Es folgen Reparaturen, die die Wartungs- und Instandhaltungskosten in die Höhe treiben.