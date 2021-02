Auto selbst reparieren: Mit der richtig Kfz-Werkstattausrüstung gelingt es

Dabei sollten sich Autobesitzer darüber im Klaren sein, dass Garantieansprüche möglicherweise verfallen. Bei Neuwagen ist es daher wichtig, sich über die entsprechenden Bedingungen zu informieren. Gerade bei älteren Fahrzeugen können Reparaturen in der eigenen Garage die Lebensdauer verlängern.

Mit dem richtigen Kfz-Werkstattzubehör kann jeder sein Auto selbst reparieren

Der Gesetzgeber hat bezüglich einer Selbsthilfe grundsätzlich keine Einwände. Gerade bei älteren Fahrzeugen ist diese häufig sinnvoll. Besonders die Reparaturanfälligkeit von Verschleißteilen nimmt mit zunehmendem Alter des Autos zu.

Während die Werkstattrechnungen steigen, sinkt der Wert des Fahrzeuges. Irgendwann lohnen sich dadurch Reparaturen in der Werkstatt nicht mehr . Wer sein Auto selbst reparieren kann, spart bares Geld und kann den Neukauf eines fahrbaren Untersatzes für einige Zeit verschieben.

Der Umfang der Werkstattausrüstung hängt vom Platz in der Garage ab. Wer Ölwechsel und ähnliche Services selbst machen möchte, muss außerdem ein umweltgerechtes Arbeiten garantieren. Die passende Kfz-Werkstattausstattung gibt es unter www.meinhausshop.de/KFZ .

Der Austausch ganzer Motoren ist möglich, wenn eine entsprechende Seilwinde vorhanden ist. Für die Fahrzeugpflege sollten neben Reinigungsmitteln ausreichend Öl und Fette vorhanden sein. Winterzubehör wie die entsprechende Bereifung oder Starthilfen gehören ebenfalls in die heimische Autowerkstatt.

Eine weitere nützliche Ausstattung könnte eine kleine Tankanlage sein. Außerdem sollte schon heute über eine private E-Ladesäule nachgedacht werden , auch wenn aktuell noch kein Kauf eines Elektroautos geplant ist. Die Wallboxen werden aktuell stark durch den Staat gefördert.

Frühzeitige Diagnostik durch gute Kfz-Werkstattausstattung reduziert Kosten

Mit der regelmäßigen Pflege lässt sich die Lebensdauer eines fahrbaren Untersatzes deutlich verlängern. Für schwer zugängliche Stellen ist eine Hebebühne von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig. Arbeiten unter dem Auto lassen sich auch mit einem Wagenheber erledigen.

Damit wird auch der Reifenwechsel zu einem Kinderspiel. Für regelmäßige Inspektionen unter dem Auto ist die Anschaffung einer Hebebühne sinnvoll. Auf diese Art ist schnell ein Verschleiß an den Bremsen, an der Abgasanlage oder am Getriebe zu erkennen.

Mit der richtigen Kfz-Werkstattausstattung ist fast jede Reparatur möglich

Für Unfallreparaturen gibt es ebenfalls keine gesetzlichen Vorgaben. Jeder darf Unfallschäden an seinem Auto selbst reparieren . Mit dem richtigen Kfz-Werkzeug lassen sich auch größere Schäden reparieren. Entscheidend ist es, auf eine hohe Qualität der Arbeitsmittel zu achten.

Zu den wichtigen Werkzeugen gehören Drehmomentschlüssel, Bandschlüssel oder Gewindefeilen. Mit letzteren lassen sich einfach beschädigte Innen- und Außengewinde reparieren. Damit alles seinen Platz hat, sind Werkzeugtaschen ein sinnvolles Zubehör.

Zur guten Ausstattung zählt auch der Rostumwandler, der als Grundierung für Blechteile dienen kann. Vielfältig einsetzen lässt sich Kupferpaste, die auch im hohen Temperaturbereich bis 1.200 Grad Celsius wirkt. Ein guter Rostschutz ist Zinkstaubfarbe, die auch überlackiert werden kann.

Das richtige Mobiliar ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg der Reparaturen. Eine schöne Arbeitsfläche bietet eine Werkbank, während ein Regal Ordnung in Werkzeug und Zubehör bringt. Praktisch sind Werkzeugwagen, die sich einfach an die Stelle fahren lassen, an der gerade gearbeitet wird.