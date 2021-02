LKW-Leasing als risikofreie Finanzierung für Lastfahrzeuge

Was ist LKW-Leasing für Unternehmer?

Der englische Begriff "to lease" hat keine andere Bedeutung als "mieten" oder "pachten". Leasing bezieht sich auf die Übertragung von Investitionsgütern, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums verwendet werden. Dafür erhebt der Leasingpartner entsprechende Gebühren. Leasing ist eine alternative Finanzierungsmethode und ein wichtiges Instrument für eine flexible Unternehmensstrategie im gewerblichen Bereich. Das Leasing umfasst Komponenten im Finanzierungsbereich, da der Leasingnehmer je nach Art des unterzeichneten Leasingvertrags den Leasinggegenstand auch nach Ablauf des Leasingvertrags erwerben kann. Durch das Leasing ist der Leasingnehmer der Eigentümer innerhalb der Vertragslaufzeit. Er kann über die Wartung und Reparatur des Leasingobjekts entscheiden und die Versicherung für das Leasingobjekt auswählen. Der Gegenstand des Leasingverhältnisses erscheint in der Bilanz des Leasinggebers, nicht jedoch in der Bilanz des Leasingnehmers. Aus steuerlicher Sicht macht dies Leasing interessant, weil das Leasen zu einer strategischen Kontrollmethode für Unternehmer geworden ist. Leasingraten sind steuerfreie Geschäftskosten. Die Bedingungen des Leasingvertrags sind frei wählbar und nach Ablauf des Leasingvertrags hat der Leasingnehmer, sofern er nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt, keine Pflicht zur Übernahme des Fahrzeugs.

LKW-Leasing sorgt für finanzielle Freiheit

Leasing sichert die finanzielle Freiheit des Unternehmers, der seinen Fahrzeugbestand aufbauen und erweitern kann, ohne Eigenkapital zu beanspruchen. Dies spart eigenes Geld und schont die Bankkreditlinien. Lkw-Leasing ist eine Alternative zur Finanzierung. Es steht nicht in der Bilanz, ist günstig und kann sich jederzeit an neue Bedürfnisse anpassen. Beim Lkw-Leasing kann der Leasingnehmer zwischen verschiedenen Vertragsarten wählen. Wenn Sie sich für das Leasing von LKWs interessieren, sollten Sie sich über verschiedene Leasingunternehmen informieren und Konditionen vergleichen. Der richtige Leasinganbieter kann gezielt beraten und individuelle Verträge entwerfen.

LKW leasen statt kaufen

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren vom Lkw-Leasing, da sie nicht auf Kreditgeber angewiesen sind. Darüber hinaus haben Sie mehr Handlungsspielraum, da Sie kein vorbestimmtes Kreditlimit haben. Darüber hinaus bezahlen Leasingnehmer keine große Summe mit einem Mal. Stattdessen zahlen Sie monatliche Vertragsraten, ähnlich wie bei einem regulären Darlehen. Der Leasinganbieter benötigt dafür bestimmte Dokumente, bevor er einen Leasingvertrag mit Ihnen unterzeichnet. Im Allgemeinen müssen Sie einen Jahresabschluss und die aktuelle BWA (Geschäftsanalyse mit Summen und Bilanzlisten) mitbringen. Die genauen Anforderungen hängen vom jeweiligen Anbieter ab. In jedem Fall sollten Sie korrekte und vollständige Dokumente vorbereiten, um den Leasingvertrag schnell unterzeichnen zu können.

Seriöse Leasinggesellschaft erstellt passgenaue Verträge

Sie sollten es vermeiden, einen LKW mit einer festen Gebühr zu leasen. Schließlich basieren diese Gebühren auf verschiedenen Standards und nicht alle Fahrzeuge sind gleich. Die Höhe der Rate misst sich beispielsweise anhand der Größe und dem Modell des Fahrzeugs. Die Vertragsdauer wirkt sich ebenfalls auf die Kosten aus. Mit einem seriösen Anbieter können Sie eine geeignete Laufzeit aushandeln und sich einen Überblick über die Kosten verschaffen. So können Sie vor Vertragsabschluss die Konditionen zu Ihren Gunsten anpassen. Wenn Sie vorzeitig vom Leasingvertrag zurücktreten, zahlen Sie dem Anbieter in den meisten Fällen eine Entschädigung. Der Anbieter muss diesen Preis laut Paragraf 252 BGB separat für Sie berechnen. Informieren Sie sich vor Abschluss eines Vertrages über die Höhe des Schadens, der nach einer bestimmten Kündigungsfrist entstehen kann.

Transparenter Rahmen und Bedingungen für Verträge

Der Anbieter überwacht den Rahmen vertraglich und muss dem Kunden seine Richtlinien klar vorlegen. Diese Bedingungen umfassen Wartungs- und Reparaturdienste sowie Versicherungs- und Reparaturkosten. Besprechen Sie gegebenenfalls Änderungen mit dem Anbieter, bevor Sie den Vertrag unterzeichnen. Der Anbieter muss Sie individuell und angemessen beraten. Ihr Kontaktpartner sollte Fragen zu Kosten, Vertragsbedingungen und weiteren Angelegenheiten freundlich und kompetent beantworten. Wenn Sie zum ersten Mal einen LKW leasen, sollten Sie verschiedene Angebote einholen und vergleichen. Wenn Sie sich an den Vermieter wenden, versprechen Sie nicht, den Vertrag sofort zu unterzeichnen. Holen Sie sich ein paar Angebote und wählen Sie das aus, das Ihren Anforderungen entspricht.