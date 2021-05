Wolfsburg (dpa/tmn) - VW bringt den Tiguan Allspace auf den neuesten Stand. Ein Jahr nach der kurzen Version des kompakten Geländewagens gibt es zum Oktober auch ein Update für die auf 4,73 Meter gestreckte Variante. Das teilte der Hersteller mit. Der Preis soll sich demnach ausstattungsbereinigt nicht ändern und bei rund 36 000 Euro beginnen.

Zu erkennen ist der Tiguan in der Langversion von außen an einer neuen Front mit retuschiertem Grill samt leuchtender Querspange, optionalen Matrix-Scheinwerfern und einem neuen Markenlogo.

Innen bekommt der große Kompakte, der sich vom Tiguan durch die Option auf eine dritte Sitzreihe und den bis zu 1920 Liter großen Kofferraum unterscheidet, ein neues Infotainment-System. Dieses orientiert sich am Golf und hat Sensortasten am Lenkrad und für die Klimasteuerung, kabellose Smartphone-Integration und Musik-Streaming. Außerdem werden die Assistenzsysteme verbessert. So werden die Spurführung und die Abstandsregelung auf der Autobahn nun bis 210 km/h unterstützt.

Unter der Haube kündigt VW analog zum Golf und zum kurzen Tiguan Diesel-Motoren mit verbessertem Abgasreinigungsverfahren an. Die 2,0-Liter-Diesel leisten 110 kW/150 PS und 147 kW/200 PS. Daneben gibt es drei Benziner: Einen 1,5-Liter mit 110 kW/150 PS sowie zwei 2,0-Liter, die auf 140 kW/190 PS und 180 kW/245 PS kommen. Anders als beim Tiguan mit nur zwei Sitzreihen gibt es für den Allspace keinen Plug-in-Hybriden, weil es am Platz für den Pufferakku mangelt.

