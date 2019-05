Das Lottospiel im Wandel

Ist die alte Methode, Lotto zu spielen, mittlerweile in Gefahr? Wer die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen beobachtet, könnte fast zu diesem Schluss kommen. Insbesondere Lottoannahmestellen haben inzwischen Probleme, sich finanziell über Wasser zu halten. Zum einen liegt das an der Provision, welche die Annahmestellen pro verkauften Lottoschein bekommen. Diese wurde seit 1997 nicht mehr erhöht. Aber noch andere Faktoren spielen hier eine entscheidende Rolle.

Bringt das Internet Lottoannahmestellen in Gefahr?

Allein in NRW spielen jede Woche Millionen von Menschen Lotto. Durch den digitalen Wandel ist dies nicht mehr nur noch in den Annahmestellen möglich, sondern auch bereits im Internet mit einfachem und sicherem Geldtransfer. Gerade für jüngere Spieler ist ein Lottoschein im Internet schneller und bequemer ausgefüllt, als den Gang zur nächsten Annahmestelle anzutreten. Neben den stagnierenden Provisionen ist das der Hauptgrund für den mangelnden Umsatz dieser spezifischen Dienstleister.

Das Interesse an Lotto und Toto geht sowohl bei regelmäßigen als auch unregelmäßigen Spielern stetig zurück. Foto: IFD Allensbach

Wie wird man zur Lottoannahmestelle?

Um das eigene Geschäft zu einer Lotto-Annahmestelle umzufunktionieren bzw. eine Lotto-Annahmestelle zu eröffnen, sind zunächst einige Schritte notwendig :

man benötigt eine Lottolizenz

Standortanalyse

ausführliche Prüfung durch die entsprechende Lottogesellschaft

polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag

einwandfreie Schufa-Auskunft

Startkapital

professioneller Businessplan für Investoren

Teilnahme an einem Seminar bei der zuständigen Lottogesellschaft

Kenntnisse in der Buchhaltung

Warum eine Standortanalyse?

Lottolizenzen sind für jeden Standort auf eine bestimmte Anzahl limitiert. Es darf also nur eine gewisse Menge von Annahmestellen geben. Sind an einem Standort also schon viele Geschäfte vorhanden, ist es schwierig, dort ein neues Geschäft zu eröffnen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine bereits bestehende Annahmestelle zu übernehmen und weiterzuführen. Allerdings sollte man auch hier darauf achten, dass der Standort nicht vollkommen isoliert ist. Laufkundschaft muss immer in der Nähe sein, ansonsten wird sich das Geschäft nicht rentieren. Shoppingcenter, Bahnhöfe oder Innenstädte sind z.B. gut dafür geeignet.

Was verdient eine Lottoannahmestelle?

Es existierten zwei unterschiedliche Arten der Provision , die eine Lottoannahmestelle erhalten kann:

Umsatzprovision:

Die Lottoannahmestelle erhält auf jedes Spiel bzw. jeden Umsatz, den sie mit dem Lottospiel macht, eine Provision zwischen 4,6 und 6,55 Prozent. Allerdings erhält das Geschäft nur einen gewissen Anteil davon sofort, z.B. 4,5 Prozent. Die restlichen 0,1 Prozent bekommt das Unternehmen erst ein halbes Jahr später. Für den Verkauf oder jede Verlängerung eines Dauerspielauftrags erhalten die Lottogeschäfte 3,3 Prozent. Diese Provision wird im Gegensatz zur normalen Umsatzprovision jeden Monat vollständig ausgezahlt.

Stückprovision:

Hierbei wird nicht ein prozentualer Anteil des Umsatzes an die Lottoannahmestelle abgegeben, sondern für jeden verkauften Spielschein eine Provision von 14 Cent gezahlt. Dieser Betrag wird außerdem vollständig und monatlich an das Lotto-Geschäft überwiesen. Auch bei einem Gewinn eines Spielers erhält die Annahmestelle eine Provision von 0,225 Euro.

Zusatzartikel:

Natürlich kann eine Lottoannahmestelle nicht allein von diesen Provisionen überleben. Deswegen werden immer auch Zusatzartikel wie Magazine, Zeitungen, Tabakwaren, Süßigkeiten u.v.m. verkauft. Inhaber einer Annahmestelle müssen sich aber nicht allein auf solche Waren konzentrieren, sondern können darüber hinaus kreativ sein, um auf sich aufmerksam zu machen.

Der Umsatz des Lotto-Toto-Blocks ist besonders seit 2014 wieder stärker angestiegen, insbesondere seit das Online-Glücksspielgesetz geändert wurde, verwundert dies nicht. Foto: Deutscher Lotto- und Toto-Block

Was macht Lottospielen im Internet so reizvoll?

Online-Lotto bietet viele Vorteile Foto: lucadp - 369764486 / Shutterstock.com

Das Lotto spielen im Internet bietet den meisten Menschen viele Vorteile . Lottospieler müssen sich nicht an die Öffnungszeiten der Annahmestellen halten. Sie können sich außerdem kurzfristig entscheiden, ob sie spielen und auf welche Zahlen sie tippen möchten. Allerdings schreibt der Staat auch beim Online-Lotto spezifische Abgabetermine vor. Ein entscheidender Faktor ist allerdings auch, dass das Ausfüllen des Lottoscheins am heimischen Computer äußerst bequem ist. Inzwischen existieren sogar Apps für das Smartphone oder das Tablet, mit denen sich das Tippen praktisch von unterwegs erledigen lässt.

Wie kann man Lotto online spielen?

Im Sommer 2012 wurde das Onlineglücksspiel und damit auch das Online-Lottospiel in Deutschland erlaubt . Ein Grund dafür war, dass die Kunden auf Spielseiten aus dem Ausland abwanderten. Das Spielen bei Anbietern aus dem Ausland ist im Grunde nicht strafbar, befindet sich aber innerhalb einer rechtlichen Grauzone. Inzwischen gibt es allerdings viele lizensierte Alternativen in Deutschland: das klassische und beliebte 6 aus 49 Lotto, den sehr beliebten Euro Jackpot, Euro Millionen oder mehrere ausländische Lottosysteme, die man spielen kann.

Wie viele Menschen spielen in Deutschland Lotto online?

Seit das lizensierte Online-Glücksspiel in Deutschland erlaubt ist, tippen natürlich mehr Lottospieler ihre Zahlen im Internet. Das Marktforschungsunternehmen WuMA fragte bei den Deutschen ab einem Alter von 14 Jahren nach:

Spielen wöchentlich Spielen mehrmals im Monat Spielen ca. einmal pro Monat Spielen ca. einmal im Vierteljahr Spielen einmal im halben Jahr Spielen seltener Spielen nie 2013 0,14 0,14 0,21 0,14 0,14 0,7 68,43 2014 0,14 0,14 0,35 0,21 0,14 0,78 68,41 2015 0,21 0,28 0,35 0,21 0,21 0,9 66,75 2016 0,14 0,35 0,28 0,28 0,21 0,97 67,06

Tabelle: Neben den Menschen, die nie an Online-Lotterien teilgenommen haben, zeigen die anderen Kategorien zwar Fluktuationen bei der Anzahl von Online-Lottospielern. Aber die Zahl ist in vielen Bereichen auch angestiegen. (Quelle: VuMA)

Welche Probleme sich für die klassischen Lottoannahmestellen ergeben

„Wir fordern eine Lottopreiserhöhung um 0,20 Euro pro Schein“, sagt Tobias Buller. Er ist Geschäftsführer des Lotto- und Toto-Verbandes der Annahmestellen-Inhaber in Nordrhein-Westfalen. Mit der aktuellen Vergütung können sich viele Lottoannahmestellen nicht mehr finanzieren. Außerdem sind sie nicht mehr in der Lage, den Mindestlohn für ihre Mitarbeiter zu zahlen. Im Jahr 2016 mussten bereits 108 Geschäfte schließen. Mittlerweile existieren weniger als 3500 Geschäfte in NRW.

Was eine Lotto-Lizenz kostet

In NRW wurde die Gebühr für eine Fünf-Jahres-Lizenz 2014 von 100 Euro auf 1250 Euro erhöht. Hierbei handelt es sich also eine um eine enorme Anhebung. Aufgrund des Fünf-Jahreszyklus waren bisher noch nicht alle Annahmestellen in NRW von dieser Gebühr betroffen, allerdings wird sie bald auf viele Geschäfte zukommen. Die Frage bleibt, ob sich einige Annahmestellen das künftig noch leisten können.

Das Lottospiel geht auf eine Idee des späten Mittelalters zurück. Es hat verschiedenste Kriege und Regierungen überdauert. Das Spiel ist weitestgehend gleich geblieben, die Technik drum herum hat sich allerdings verändert. Foto: .

Wie beantragen Annahmestellen ihre Lotto-Lizenz?

Die individuellen Lottoannahmestellen können selbst keine solche Fünf-Jahreslizenz beantragen. Stattdessen stellt WestLotto Sammelanträge für die Lizenzen. Deswegen stritten Lottoverband und WestLotto darüber, wer die Gebühren zu tragen hat. Laut Lottoverband sollten die von WestLotto gezahlt werden. Im März 2017 entschied das Amtsgericht Münster jedoch dagegen und die Zahlungspflicht liegt weiterhin bei den einzelnen Annahmestellen.

Wie reagieren Politik und Lottogesellschaften?

CDU und FDP stimmten einer Erhöhung der Provision zu. SPD und Grüne stellten sich aber dagegen. Auch für den Deutschen Gewerkschaftsbund in Krefeld gestaltet sich der Sachverhalt komplexer und die Diskussion dauert schon weitaus länger an. Nach der Landtagswahl kann es interessant werden, wie sich die Diskussion weiter entwickelt. Der Markt verändert sich offensichtlich schnell, insbesondere mit dem steigenden Online-Angebot. Zwar scheinen sich alle Politiker und Gewerkschaftsvertreter einig zu sein, dass die lokalen Annahmestellen wichtige Pfeiler und Nahversorger von Zeitschriften, Tabak und anderen Waren sind, allerdings werden sich diese Geschäfte vielleicht nicht wie bisher weiterführen lassen.