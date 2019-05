Steht der Niedergang von Bitcoin ins Haus?

Angesichts des aktuellen Kurses von 3.294,73 Euro (Stand 16. 9. 2017 10:26) und Steigerungen von nahezu 400 Prozent zu Spitzenzeiten kann man es den Kritikern nicht verdenken, wenn sie die Fans der Kryptowährung mit Hohn und Spott überschütten. Wie anfällig das extrem volatile Zahlungsmittel in der Tat ist, hat erst Anfang September dieses Jahres die chinesische Finanzaufsicht mit ihrem Verbot der Initial Coin Offerings von Cyberwährungen gezeigt. Sind damit die Tage der Bitcoin-Rallye gezählt?

Der Handel mit Bitcoins blüht – neben CFDs und Zertifikaten bald auch ETFs

Vor gerade mal 4 Jahren äußerten sich deutsche Banker zum Thema Bitcoin durchwegs nur mit verständnislosem Kopfschütteln. In der Kryptowährung sahen sie keine Zukunft. Mittlerweile hat sich die Gesinnung gewandelt. Längst bieten Handelsmakler (Trading Broker) den Handel von Bitcoin über CFDs an. Trader haben dadurch die Möglichkeit, auf eine Fortsetzung des Höhenflugs oder ein Platzen der Blase zu spekulieren, kurzum long oder short zu gehen. Eines speziellen Kontos bedarf es dazu für gewöhnlich nicht, die Kontoführung in BTC ist hingegen bisher eher die Ausnahme denn die Regel. Der Wegfall der Umtauschgebühren bei Ein- und Auszahlungen wäre ihr entscheidender Vorteil.

Nun ist freilich der CFD-Handel kein Muss, um mit Bitcoins Geschäfte zu machen. So tut das Partizipationszertifikat ISIN: DE000VN5MJG9, das seit November 2016 aufliegt und den BTC/USD-Kurs abbildet, Tradern durchaus gute Dienste. Die Wertsteigerung von mehr als 400 % kann sich sehen lassen. Speziell deutsche Anleger wird es indes freuen, zu hören, dass der Finanzsektor ernsthaft daran denkt, nächstens ihrem Wunsch nach Anlageprodukten ohne Emittentenrisiko zu willfahren und einen Bitcoin-ETF auf den Markt zu werfen.

Aus den anonymen Tiefen der Cyberwelt zum Darling der Wall Street

Mit den etablierten Zahlungsmitteln hat die Kryptowährung wenig gemein. Sie entzieht sich der Kontrolle von Notenbanken und Regierungen und kann von jedem in Eigenregie hergestellt werden, der über die nötige Rechnerleistung zur Lösung der hochkomplexen mathematischen Formeln verfügt. Auf diese Weise entstehen alle 10 Minuten etwa 25 neue Bitcoins . Die Crux ist allerdings, dass die Herstellung zeitlich begrenzt ist. Sobald die magische Marke von 21 Millionen Bitcoins erreicht ist, gehört der Produktionsrausch der Vergangenheit an. Das Schöne an dieser künstlichen Beschränkung der Geldmenge ist der unvermeidliche Wertzuwachs bei steigender Popularität der Kryptowährung. Gleichzeitig fühlen sich die Hersteller entsprechend motiviert, mit dem sogenannten Mining fortzufahren, solange die Kursteigerungen die Produktionskosten übersteigen.

Ist eine Neuauflage der Tulpenmania unvermeidlich?

Natürlich spotten die Kursanstiege der letzten Jahre aller rationalen Erklärung. Für Nobelpreisträger Robert J. Shiller liegen die Ursachen des Hypes nichtsdestotrotz auf der Hand. So verriet er unlängst in einem Interview dem Magazin Quartz, dass die gute Story sicher mit ein Grund für den Erfolg der Kryptowährung ist. Viele Sagen ranken sich um ihre Entstehung. Schrieb ihre Geburt erst alle Welt einem gewissen Satoshi Nakamoto zu, vermag zur Stunde niemand zu sagen, wer sich der Erfindung rühmen darf. Hinzu kommt die grassierende Angst von Otto Normalverbraucher, im Zeitalter der Digitalisierung den Anschluss zu verlieren. Bitcoin ist deshalb ein willkommener Begleiter, der das Gefühl vermittelt, up to date zu sein und die Veränderungen rund um das Internet zu begreifen. Wenn es dafür obendrein Geld gibt, schafft das einen zusätzlichen Anreiz, in Bitcoin zu investieren.

Auf so große Gegenliebe stoßen die Freunde der Kryptowährung im Allgemeinen beileibe nicht. Kritiker halten ihnen vielmehr den Spiegel der Vergangenheit vor, erinnern sie an die Internetblase Ende des letzten Jahrtausends, ja gar an die Tulpenmania im Holland des 17. Jahrhunderts. Weit hergeholt ist die Kritik wahrlich nicht. Immerhin vermag sich heute niemand vorzustellen, wie es anno Tobak möglich war, für eine einzige Tulpenzwiebel ein Eigenheim in Rechnung zu stellen.

Gegen Dummheit ist zwar kein Kraut gewachsen, endlich aber wird sich, wie Ökonom Markus Brunnermeier treffend bemerkt, die Welt der Kryptowährungen selbst korrigieren. Dabei mag das durch den Algorithmus beschränkte Angebot durchaus ein Preistreiber sein, die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Bereits jetzt haben sich Alternativen zu Bitcoin am Markt etabliert. Weitere Kryptowährungen werden folgen und mit Dumpingpreisen um die vorderen Plätze kämpfen. Ein Ende der Kursrallye von Bitcoin ist damit in Sicht.