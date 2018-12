Ein gutes IT-Service-Management ist der Schlüssel zum Erfolg

Dies liegt daran, dass jeder Mitarbeiter während des Kundenkontakts schnell auf alle wichtigen Informationen zugreifen können muss. Nur so kann er optimal dem Kunden helfen, ihn mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch entlassen sowie ihm alle Fakten präsentieren, die der Kunde sich für seine Kaufentscheidung wünscht.

Die Investition in ITSM muss stimmen

Aus diesem Grund sind Unternehmen an guten Software-Lösungen interessiert. Bei der Herbeiführung einer guten ITSM-Struktur handelt es sich also um eine sowohl außerordentlich wichtige wie auch um eine kostspielige Investition. Insofern haben Unternehmer ein hohes Interesse daran, bei der Investition eine richtige Entscheidung zu treffen, mit der langfristig gearbeitet werden kann und die das Unternehmen fit für die Zukunft macht und die Produktivitätsziffern signifikant erhöht. Mit einfachen Vergleichstests ist es somit nicht getan. Unternehmer wünschen sich für die richtige Kaufentscheidung vielmehr transparente Informationen mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Ein solches Modell ist der Gartner Magic Quadrant. Entwickelt wurde das Modell vom IT-Beratungsunternehmen Gartner aus Stamford (USA), das für seine Forschungstätigkeiten bekannt ist, um eine fundierte IT-Beratung leisten zu können.

Der Gartner Magic Quadrant

Bei dem Modell des Gartner Magic Quadranten handelt es sich um ein Quadrat, das in vier gleich große Quadranten im Verhältnis 2 x 2 unterteilt ist. Gewertet werden die Anbieter in Technologiebranchen und schließlich bei Erfolg in die Quadranten Herausforderer (Challenger), Marktführer (Leader), Nischenspieler (Niche Players) und Visionäre (Visionaries) aufgenommen. Auf diese Anbieter sollten sich Unternehmen, die nach einer guten ITSM-Lösung suchen, konzentrieren. Nach Gartner stellen die Herausforderer für die Marktführer eine ernsthafte Bedrohung dar und verfügten über starke Produkte, eine vielversprechende Marktposition sowie über genügend Ressourcen und Finanzen, um das eigene Wachstum aufrechterhalten zu können. Marktführer wiederum seien die Platzhirsche auf ihrem Gebiet, die im Rahmen des Testes auf die höchsten Werte im Hinblick auf ihre Visionen und ihren Möglichkeiten der Durchführung kommen. Diese wiesen ein starkes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden auf und seien in Innovation und Entwicklung führend.

Auch was die Infrastrukturen und Strategien angeht, seien sie Vordenker und verfügten über eine hohe Plattformunterstützung. Nischenspieler wiederum konzentrierten sich auf ihre Position innerhalb ihrer Nische und wiesen innerhalb dieser eine hohe Fachkompetenz auf. Meistens fehle es aber an übergeordneten Visionen und Leitideen, um auf dem Markt zu expandieren. Visionäre wiederum besäßen diese Visionen und böten interessante innovative Produkte an. Sie hätten allerdings noch nicht die Fähigkeiten gezeigt, um sich eine nachhaltige Position auf dem Markt zu erobern. Meistens seien Visionäre im Privatbesitz befindliche Unternehmen, die das Ziel größerer Unternehmen für eine Übernahme seien.

Die kommenden Trends im IT-Service Management

Joao Tapadinhas, der die Position des Direktors für Forschung bei Gartner bekleidet, wies auf die kommenden Trends innerhalb von ITSM hin, die in Zukunft an Bedeutung zunähmen und Hinweise dafür lieferten, worauf Unternehmen bei ihren Investitionen in eine effiziente, aber auch nachhaltige ITSM-Infrastruktur ihr Augenmerk richten sollten. Der IT-Experte sprach von einer Annäherung von Suche und Analyse, da durch eine intelligente Skalierbarkeit von Suchalgorithmen umfassende Serviceleistungen möglich würden.

Ein weiterer Trend sei die Standardisierung von Cloud und Open-Source. Clouds seien für die Speicherung, Verarbeitung und Analyse von gigantischen Datenmengen am besten geeignet, während Unternehmen mit Open-Source-Produkten bereits spektakuläre Erfolge erzielen konnten. Tapadhinas nennt hier die Beispiele der Log-Analyse, Sentimentanalyse, Empfehlungsdienste, Erkennung von Versicherungsbetrug, Bedrohungserkennung sowie die Bioinformatik & Genomstudien. Der dritte große Trend beziehe sich auf die Verarbeitung natürlicher Sprache und Stimmsuche, wobei im Hinblick auf die akustische Kommunikation im Vergleich zur visuellen Kommunikation gewaltige Beschleunigungsprozesse zu erwarten seien.