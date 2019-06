Worauf kommt es beim Online Marketing an?

Dies soll nur als Überblick dienen, detailliertere Informationen oder konkrete Angebote erhalten Sie von Agenturen wie von dieser Werbeagentur in Graz .

Marketing über Social Media

Social Media in Form von Facebook, Instagram oder Twitter wird nach wie vor noch von den meisten Unternehmen nicht ausgiebig genug genutzt. Entsprechend lohnende Kampagnen in diesem Bereich zu fahren ist allerdings auch eine Königsdisziplin. In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass manche Maßnahmen auch einen negativen Effekt auf die Marke haben können.

Suchmaschinenmarketing (SEM)

Eine kostspielige, aber auch sehr effektive Form von Online Marketing ist Suchmaschinenmarketing (SEM). Kunden haben die Möglichkeit auf bestimmte Keywords zu bieten und zahlen bei bekannten Suchmaschinen wie Google einen Klickpreis, um Besucher auf die eigene Webseite zu leiten.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

SEO ist ein Teilbereich des Suchmaschinenmarketings und bedeutet so viel wie, Werbung in eigener Sache bzw. für sein eigenes Unternehmen oder seine eigene Website zu machen. Dazu ist die Website für Suchmaschinen wie Google und Co. zu optimieren, sodass sie weit oben in den Suchergebnissen der Suchmaschinen auftaucht. Letzteres führt dazu, dass die Website mehr Besucher generiert. Mehr Besucher bedeutet mehr Umsatz und mehr Gewinn. Allerdings kann die Abkürzung SEO auch für professionelle Suchmaschinen Optimierer stehen, die sich auf die Optimierung von Websites spezialisiert haben und professionelles Suchmaschinenmarketing anbieten.

Linkaufbau, Usability, Unique Content

Unique Content (einzigartige Inhalte) bedeutet, dass sowohl Texte, Grafiken, Videos auf der Website nur einmal im Internet vorhanden sein dürfen. Aber es bedeutet auch, dass Texte auf einzigartige Weise erstellt worden sein müssen. Beispiel: Ein Text, der von einer anderen Website kopiert, flüchtig umgeschrieben und dann auf die eigene Website gestellt wird, ist nicht einzigartig, auch wenn er nur einmal im Internet vorhanden ist. Des Weiteren setzt die Suchmaschine Google bei seinem Ranking viel Wert auf die Verlinkung einer Website. Viele externe Links sollten auf die Website zeigen, allerdings nur, wenn die Websites, von denen sie herführen, selbst eine gute Bewertung von Google haben und deren Inhalte themenrelevant zur eigenen Website sind. Ein auf eine Website mit Motorradausrüstung zeigender Link, der von einem Herrenanzugausstatter herführt, ist nicht themenrelevant. Der Aufbau der Website ist bezüglich eines guten Rankings ebenfalls sehr wichtig. Die Website muss benutzerfreundliche aufgebaut und gestaltet sein (Usability). Das bedeutet, sie sollte so aufgebaut und gestaltet sein, dass der User sich schnell auf ihr zurechtfindet bzw. schnell das findet, was er sucht. Muss ein User etwa zu lange nach dem Preis für einen Artikel suchen oder nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen, dann kann er schnell die Geduld verlieren und sich einen anderen Anbieter suchen.

Fazit

Ungefähr 90 Prozent aller User steuern Websites über Suchmaschinen an. Der Großteil davon gibt einen bestimmten Suchbegriff in eine Suchmaschine ein, worauf oft hundert oder mehr Seiten mit Suchergebnissen auftauchen. Allerdings klicken User in der Regel nur die erste Seite der Liste mit den Suchergebnissen an und dort auch nur die Suchergebnisse, die weit oben stehen. An diese Position gelangen aber nur Websites, die von der jeweiligen Suchmaschine als gut bewertet wurden. Das sind wiederum nur diejenigen Websites, welche die Anforderungen der Suchmaschinen erfüllen, zu denen ein natürlicher Linkaufbau, benutzerfreundliche Gestaltung (Usability) der Website sowie einzigartige Inhalte gehören. Kombiniert man das mit SEM und Social Media Marketing steht dem Erfolg nichts im Weg.