Eine Domain im Internet registrieren: Darauf kommt es an

Ein Unternehmen, das in der heutigen Zeit keine eigene Homepage im Internet betreibt, hat kaum noch Chancen am Markt wahrgenommen zu werden. Um eine möglichst große Masse an Kaufinteressenten über das Internet zu erreichen, muss die eigene Website natürlich auch in den gängigen Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing oder Yandex zu finden sein – am besten natürlich weit oben auf der ersten Seite.

Von Allgemeine Zeitung Coesfeld