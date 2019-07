Online-Glücksspiel: Viele fordern klare Verhältnisse!

Die Mainzer smartcon GmbH hat sie im Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH im Februar 2019 geführt. In der darauf folgenden Umfrage für das Glücksspielbarometer 2/2019 sprachen sich im Juni 2019 über 70 Prozent „für eine einheitliche, spielformübergreifende Regulierungslogik“ bei Glücksspielen aus. Damit werden nicht zuletzt für die Politik, die das Glücksspiel in Deutschland gerade neu regeln möchte, klare Vorgaben formuliert.

Ein Verbot ohne große Wirkung

Das aktuell geltende Verbot von Onlineglücksspielen ergibt sich aus Paragraf 4, Absatz 4, im Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Dort steht: „Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet ist verboten.“ Aber trotz des Verbots von Onlineglücksspielen hat man in Deutschland Zugriff auf Roulette, Poker und Automatenspiele im Onlinecasino. Und genau genommen, gibt es nicht nur ein, zwei oder drei Online Casinos. Es gibt viele. Man hat eine große Auswahl und mittlerweile gibt es unzählige Vergleichs- und Bewertungsseiten, welche man nutzen kann, um sich ein passendes Online Casino in Deutschland auszusuchen.

Die aktuelle Situation ist allerdings unbefriedigend: für Anbieter wie für Regulierer, die eine nicht umgesetzte Regel definiert haben. Dabei ist längst nicht alles unklar. Lizenziert werden können auch nach aktueller Rechtslage zum Beispiel Anbieter von Sportwetten, bei denen man beispielsweise auf Fußball oder Basketball -Spiele setzen kann.

Zum regulierten und legalen Glücksspielmarkt in Deutschland mit recht klarer Rechtslage gehören daneben Lotterien und Spielbanken, die Anbietern hohe Einnahmen und Gewinnern bisweilen große Gewinne sichern. Beim Lotto sind es bisweilen 31,5 Millionen Euro . Das alles bleibt jedoch unbefriedigend, solange die Situation bei den Onlinecasinos nur theoretisch klar ist, ohne praktisch tatsächlich klar zu sein.

Viele fordern strenge Standards für Online-Glücksspiel

„Der Staat wird in der Pflicht gesehen, ‚rechtsfreie Räume‘ für das Online-Glücksspiel zu unterbinden“, schrieb die LÖWEN-Gruppe auf Basis der aktuellen Befragung zum Glücksspielbarometer 1/2019. Wie dieses Unterbinden aussehen könnte, zeigte die Zustimmung zu den hohen Spieler- und Jugendschutz-Standards für staatlich konzessionierte Spielhallen. 76 Prozent

der Befragten befürworteten, „dass nur Personen über 18 Jahren Zugang zum Spiel bekommen“. Und eine glücksspielformübergreifende Sperrdatei für sogenannte vulnerable Spieler hielten 64 Prozent für wünschenswert. In den Spielhallen einiger Bundesländer gibt es so etwas bereits. Ein weiteres interessantes Ergebnis: Mehr als acht von zehn Befragten (84 Prozent) ist die aktuelle Illegalität von Onlineglücksspielen in Deutschland gar nicht bewusst. Hier herrscht also ein großes Wissensdefizit.

Bei der Befragung für das Glücksspielbarometer 2/2019 fürchteten viele, dass durch die aktuelle Regulierung „vermehrt Spielgäste aus dem regulierten in den nicht-regulierten Markt“ abwandern. Hier existieren bisher keine einheitlichen Standards für den Jugend- und Spielerschutz. Ein weiteres wichtiges Ergebnis des zweiten Glücksspielbarometers: Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hält die „Wirksamkeit des aktuellen Glücksspielstaatsvertrages durch die starken Restriktionen für legale Anbieter gefährdet“.

Im Vergleich zwischen regulierten legalen und nicht regulierten illegalen Angeboten lassen sich teils erheblich unterschiedliche Auflagen erkennen. Während etwa die Anbieter des nicht-regulierten und letztlich illegalen Marktes teils zur Prime-Time im TV werben, müssen legale Anbieter strenge Werberichtlinien erfüllen. Das verstehen viele Menschen nicht.

Nimmt man die Ergebnisse der beiden Umfragen zusammen, zeigt sich: Viele Menschen möchten ein legales Online-Glücksspielangebot und sie möchten, dass in Deutschland einheitliche Regeln für die verschiedenen Glücksspielangebote gelten. Das klingt dann auch ein bisschen wie Forderungen, die die Politik bei der Entwicklung des Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrags berücksichtigen sollte.

Glücksspielmarkt Deutschland: Etwas kommt in Bewegung!

Der Dritte wird den Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag ablösen, der eigentlich bereits Anfang 2018 durch den Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag ersetzt werden sollte. Dieser Vertrag stieß jedoch auf zu viel Widerstand und wurde deshalb niemals gültig. Nun soll es also der dritte Vertrag richten. Für den Sportwetten-Markt hat man sich bereits auf neue Regeln geeinigt. Eine wichtige Neuerung: Die Begrenzung möglicher Konzessionen für Sportwetten-Anbieter soll gestrichen werden. Noch völlig unklar sind dagegen die kommenden Regeln für Online-Casinos und Online-Poker-Spiele. Einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Hessen streben einen weitgehend liberalisierten Glücksspielmarkt an, während andere Bundesländer verhaltener sind. Aus Hessen kamen bereits Signale, dass man dem Onlineglücksspiel eventuell ab 2021 mit einem eigenen Gesetz den Weg in die Legalität ebnet, wenn sich die Bundesländer nicht einigen.

Bis Ende dieses Jahres soll der Dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag ratifiziert sein; bis dahin müssen sich die Bundesländer also geeinigt haben. Schaffen sie das nicht, könnte es vorerst bei einer Situation bleiben, in der das Onlineglücksspiel verboten, aber ohne negative Konsequenzen möglich ist. Mittelfristig könnte es zu unterschiedlichen Regeln in den Bundesländern kommen, was letztlich wohl nicht das wäre, was die Menschen in den Umfragen zum Glücksspielbarometer 2019 gefordert haben.