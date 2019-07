Suchmaschinenoptimierung: Online Marketing und mehr

Suchmaschinenoptimierung auf den Punkt gebracht

Damit Suchmaschinen wie Google oder Bing auf den Online-Unternehmensauftritt aufmerksam werden und in ihren Suchergebnissen weit oben platzieren, braucht es gut aufgebaute SEO-Texte. Eine SEO Agentur wie seawall ist spezialisiert auf Online-Marketing. Jegliche Contenterstellung, sei es für eine Webseite oder eine Landingpage, hat einen bestimmten Linkaufbau. Backlinks führen zu vertiefenden Websites und erhöhen den Traffic auf der eigenen Webseite.

In den organischen Suchergebnissen von Google sollte die Website möglichst weit oben angezeigt werden. Organisch ist ein Suchergebnis dann, wenn es sich um eine natürliche und ergo nicht bezahlte Platzierung handelt. Dann haben alle Maßnahmen wie Backlinks oder SEA, Suchmaschinenwerbung, erfolgreich gegriffen. Speziell Google ist in Deutschland mit mehr als 90 Prozent die bedeutendste Suchmaschine. SEO, also Suchmaschinenoptimierung , sollte nie wahllos erfolgen. Jedes Maßnahmenpaket wird innerhalb eines festgelegten Zeitraumes auf ihren Erfolg überprüft. Kaum etwas in der Optimierung für Suchmaschinen ist Zufall.

OnPage-Optimierung versus OffPage-Optimierung

Jegliche Maßnahmen auf der Website, die beispielsweise Meta-Tags verbessern, fallen unter den Begriff OnPage-Optimierung. Dazu gehört auch die Erstellung einer Seitenstruktur, die Suchmaschinen unterstützt, die vorhandenen Inhalte bestmöglich zu finden. Ein weiterer Schwerpunkt von Onpage SEO ist die Erstellung von relevanten Inhalten einer Website.

Alle Aktionen, die außerhalb der Website erfolgen wie zum Beispiel das Sammeln von Backlinks , ist eine OffPage-Optimierung. Genau genommen umfasst das alle Maßnahmen, die man als Betreiber einer Website nicht unmittelbar bestimmten kann. Die Reihung der einzelnen Suchergebnisse, die sogenannten Rankings, ist entscheidend im Online-Marketing.

Contenterstellung: Keywords und Analysen

Ein guter SEO-Text rankt sich um treffende Schlüsselwörter, Keywords. Diese Suchbegriffe ermöglichen den Suchmaschinen die gezielte Suche nach Angeboten oder Dienstleistungen, nach Schlagworten und Trendthemen. Eine Häufung von Keywords wird von Google gnadenlos abgestraft.

Die Suchmaschinen haben dazugelernt und erfassen SEO-Texte in ihrem Inhalt. Wer wahllos Keywords aneinanderreiht, schneidet im Ranking deutlich schlechter ab als Websites mit zielgerichteter Contenterstellung.

Vorgehensweise von Google

Die Suchmaschinenoptimierung orientiert sich bei Google an Faktoren wie Popularität und Relevanz. Der Google-Algorithmus bewertet die Website nach bestimmten Kriterien. Zum einen werden Seiteninhalte, aber auch die Verweildauer auf der Website überprüft. Backlinks, Verlinkungen von anderen Websites auf die eigene Seite, sind im Grunde genommen Empfehlungen, wertvolle Empfehlungen. Je mehr vertrauenswürdige Backlinks eine Website hat, desto positiver bewerten das die Suchmaschinen.

Abgestraft wird man rasch, wenn der User, also der Online-Besucher, nach einem kurzen Besuch wieder auf die Google Suchergebnisse zurückklickt. Websites müssen heute liefern, was sie versprechen. Rankt die Seite für ein Keyword, muss auch die Contenterstellung dieses verstärkt im SEO-Text eingebaut haben. Wichtig ist die Lesbarkeit eines Textes, der Traffic auf die Website ziehen soll. SEA Maßnahmen wie Google Ads optimieren die Werbeaktivitäten. Bestimmte Beiträge werden dann auf die Zielgruppe optimiert und sichtbar ausgespielt. Mitunter zahlt man pro Klick, erhöht aber die Aufmerksamkeit auf einen Produkt-Relaunch oder ein kurzfristig verfügbares Angebot.