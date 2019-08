51 Prozent der Befragten erklärten bei einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes, dass sie über das Internet ihren Kontostand überprüfen und Überweisungen tätigen. Zehn Jahre zuvor waren es erst 33 Prozent gewesen.

Andere Finanztransaktionen werden hingegen deutlich seltener am Computer oder Smartphone getätigt. So schlossen nur 10 Prozent online Versicherungsverträge ab und 6 Prozent handelten mit Wertpapieren. Nur 3 Prozent entschieden sich schließlich im Internet für Darlehens- und Kreditverträge, hieß es in der Mitteilung von Dienstag.

Online-Banking ist mit einem Anteil von 78 Prozent in der Altersklasse von 25 bis 44 Jahren am weitesten verbreitet. Es folgen die 45 bis 65-Jährigen mit einem Online-Anteil von 55 Prozent. Von den über 65 Jahre alten Befragten nutzte nur jeder vierte die digitalen Wege.