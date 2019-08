Warum Unternehmen SEO brauchen und Linkbuilding ein wichtiger Faktor ist

Linkbuilding ist nach wie vor das entscheidendste Kriterium für das Ranking einer Webseite .

Die wohl größte Schwierigkeit bei der Arbeit rund um die SEO Optimierung liegt in den richtigen Methoden für das moderne Linkbuilding. Es geht dabei in vielen Fällen um die Suche nach dem passenden Partner, den richtigen Links und somit die erfolgreiche Arbeit im Bereich SEO und Co. Damit das Linkbuilding nicht am Ende zu dem Problem wird, wieso die Webseite es nicht in die Top10 der Keywords schafft, können die unterschiedlichsten Aufgaben helfen. Von Tools bis hin zu einer professionellen Agentur ist alles möglich.

Was macht erfolgreiches Linkbuilding aus?

Beim Aufbau der Backlinks geht es vor allem um die Suche nach den passenden Stellen für die Links. Der größte Fehler, der von vielen Anfängern in diesem Bereich gemacht wird, ist zum Beispiel der sogenannte Linkspam. Eine frische Seite im Internet wird plötzlich und sehr stark mit neuen Backlinks von verschiedenen Stellen angepingt. Das könnte sehr schnell dazu führen, dass Google hier von einem unnatürlichen Linkaufbau ausgeht und die Webseite für eine ganze Weile in die Sandbox steckt. Die Folgen sind dabei ärgerlich. Immerhin wird die Webseite so mit Sicherheit erst einmal nicht unter den Keywords gelistet. Statt solche Fehler zu machen, sollte sich der Linkbuilder also lieber mit den richtigen Methoden beschäftigen. Welche Webseiten bieten thematische Relevanz und wo kann ein Link vertrauenswürdig positioniert werden? Diese Fragen lassen sich, besonders für Einsteiger im Bereich der Optimierung, am ehesten durch Profis beantworten.

Mit Linkbuilding SEO zum nachhaltigen Erfolg im Internet

Der wichtigste Punkt, warum sich die Optimierer überhaupt mit dem Aufbau der Links beschäftigen, liegt in der Nachhaltigkeit der Ergebnisse. Google setzt heute stark auf das Thema Relevanz und daher ist der Linkaufbau noch immer eine der wichtigsten Dinge, die rund um die Verbesserung der Positionen bei Google erledigt werden müssen. Mit dem Linkbuilding wird also auf eine nachhaltige Vorgehensweise Wert gelegt. In vielen Fällen ist die Arbeit in diesem Bereich anstrengend und bindet Kapazitäten über eine längere Dauer. Statt sich also selbst dauerhaft mit diesem Thema zu beschäftigen, sollte der Gang zu einem Linkbuilder in Erwägung gezogen werden. So führt das Linkbuilding garantiert zum Erfolg.

Ein guter Partner kann in diesem Fall nicht nur beratend tätig werden, sondern vor allem die verschiedenen Optionen für den Erfolg bei der Optimierung bieten. So ist eine Agentur in vielen Fällen so verlinkt, dass sie die Möglichkeiten für gute Backlinks kennt und sie in jedem Themenbereich setzen kann. Auch die eigentliche Arbeit kann in den vielen Unternehmen richtig erledigt werden. Wer zum Beispiel erfolgreich arbeiten möchte, sollte die Agentur darüber informieren, dass sie die unterschiedlichen Tätigkeiten im Bereich des Linkaufbaus übernimmt. So kann jeder aktiv werden und die vielen Möglichkeiten aus diesem Bereich der Offpage Optimierung richtig nutzen. Binnen von wenigen Wochen oder Monaten kann eine Agentur also dafür sorgen, dass die Webseiten erfolgreich werden.

Fazit

SEO und insbesondere der Teilbereich Offpage Optimierung, sprich Linkbuilding, sollte im Idealfall von Experten durchgeführt werden.