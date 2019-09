Berlin (dpa) - Amazon will die TV-Fernbedienung durch Sprachbefehle ablösen. Am Rande der Technik-Messe IFA in Berlin wurde ein erster Fernseher der Marke Grundig vorgestellt, bei dem die Mikrofone für Amazons Sprachassistentin Alexa direkt in dem Gerät integriert sind.

Von dpa