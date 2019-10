Löschung statt Bezahlung: Google streicht Snippets – Verlage gehen leer aus!

Google wehrt sich gegen EU-Urheberrechtsreform

Zur Einordnung: Bereits im September war der Aufschrei in der digitalen Medienwelt groß: Die Europäische Union hatte endlich das vor allem von den klassischen Medien lange Zeit geforderte Leistungsschutzrecht umgesetzt.

Gerichtet war diese Urheberrechtsreform vor allem an Google. Die Suchmaschine gab in ihren Suchergebnissen bis dato kurze Vorschautexte und -bilder von Webseiten aus, sogenannte Snippets. Verlage kritisierten, dass diese Vorschau bereits werthaltig sei, Webseitenbesucher ausblieben, Google gegen Urheberrechte verstoße und der US-Konzern Zahlungen an die jeweiligen Rechteinhaber zu leisten habe.

Diese Forderung wurde auf EU-Ebene dann tatsächlich bestätigt. Doch anstatt, wie von vielen Webseitenbetreibern und insbesondere Verlagen erhofft, Lizenzen für das Recht zur Anzeige von Medieninhalten fortan gegen Entgelt zu erwerben, strich Google einfach seine Snippets aus den Suchergebnissen. In Frankreich, wo die EU-Richtlinie als erstes in nationales Recht umgemünzt wurde, waren kurz nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes unmittelbar keine Snippts mehr in den Google-Suchergebnissen zu finden.

„Wir verkaufen keine Suchergebnisse“

Erneut zeigt sich also, dass der unangefochtene Marktführer der Internetsuche durchaus imstande ist, auch einer Institution wie der Europäischen Union die Stirn zu bieten – und nicht bereit ist, sich aus der Politik in die eigene Unternehmenspolitik reinreden zu lassen.

Google-Manager Richard Gingras sagte dazu: „Wir verkaufen Anzeigen und keine Suchergebnisse - und jede Anzeige bei Google ist klar gekennzeichnet. Deshalb zahlen wir nicht an Verleger, wenn Leute auf deren Links in Suchergebnissen klicken. Das anders zu handhaben, würde die Auswahl und Relevanz für die Nutzer verringern.“

Tatsächlich ist es möglich, Platzierungen in den Google-Suchergebnissen käuflich zu erwerben – ganz legal. Doch diese Ergebnisse werden von der Suchmaschine auch wirklich als Anzeige und somit Werbung markiert, was per Gesetz auch gefordert ist. Um auf natürliche Art und Weise besser zu ranken, sind andere Maßnahmen erforderlich, die dem Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) zuzuordnen sind.

Tatsächlich ist es möglich, Platzierungen in den Google-Suchergebnissen käuflich zu erwerben – ganz legal. Doch diese Ergebnisse werden von der Suchmaschine auch wirklich als Anzeige und somit Werbung markiert, was per Gesetz auch gefordert ist. Um auf natürliche Art und Weise besser zu ranken, sind andere Maßnahmen erforderlich, die dem Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) zuzuordnen sind.

Politik reagiert empört

Nicht nur Verlage und viele Webseitenbetreiber reagierten unmittelbar, nachdem klar war, dass Google keinerlei Anstalten zeigte, den Hoffnungen auf Zahlungen zu entsprechen, fassungslos. Der französische Kulturminister Franck Riester teilte mit, dass die Reaktion der US-Suchmaschine nicht hinnehmbar sei, ebenso wenig wie ein anderer Vorschlag.

Demzufolge habe Google angeboten, Verlagen fortan die Möglichkeit einzuräumen, selbst zu entscheiden, ob Snippets der eigenen Webseite in den Google-Suchergebnissen angezeigt werden sollen oder nicht. Entscheiden Verlage sich für diese Option, würden zwar wieder Fotos und längere Textauszüge angezeigt werden, doch der Verlag müsste Google im Gegenzug von einer Zahlungsverpflichtung befreien.

Doch warum sollten Verlage darauf überhaupt eingehen? Statistische Auswertungen zeigen, dass Google-Nutzer häufiger auf Ergebnisse klicken, die als Snippet ausgespielt werden. Aufgrund von Bildern oder längeren Textinhalten wirken diese Ergebnisse bereits optisch ansprechender und relevanter. Möglich ist allerdings, dass es auch in deutschen Suchergebnissen bald keine Snippets mehr zu sehen gibt.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) betrachtet dieses Problem jedoch aus einer anderen Perspektive. „Der Konzern nötigt mit seiner Marktmacht die Verlage in Frankreich, Gratis-Lizenzen zu erteilen." Wie es im Urheberrechtsstreit zwischen der EU, den Verlagen und Google weitergehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Politiker aus fast allen EU-Ländern kündigten indes an, die nationale Gesetzgebung anzupassen, um Google letztlich doch zu Lizenzzahlungen verpflichten zu können.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) betrachtet dieses Problem jedoch aus einer anderen Perspektive. „Der Konzern nötigt mit seiner Marktmacht die Verlage in Frankreich, Gratis-Lizenzen zu erteilen.“ Wie es im Urheberrechtsstreit zwischen der EU, den Verlagen und Google weitergehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Politiker aus fast allen EU-Ländern kündigten indes an, die nationale Gesetzgebung anzupassen, um Google letztlich doch zu Lizenzzahlungen verpflichten zu können.