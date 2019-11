Zu Hause oder im Copyshop drucken – was lohnt sich?

Wer alle paar Monate einzelne Seiten ausdrucken will, braucht in der Regel keinen eigenen Drucker – erst recht kein Multifunktionsgerät. Solche einfachen Druckaufträge kann man beispielsweise bei Freunden und Verwandten erledigen, die einen Drucker besitzen, oder einfach zum Copyshop gehen. Das zu druckende Dokument kann man bequem vorab an den Shop senden und den Ausdruck dann innerhalb kürzester Zeit abholen. Angesichts der niedrigen Preisen der meisten Läden ist das wesentlich günstiger als ein Drucker, der neben Strom auch Patronen und Papier verbraucht. Außerdem ist garantiert, dass man ein einwandfreies Ergebnis erhält.

Studenten, die regelmäßig drucken müssen, ob Skripte oder Hausarbeiten, haben meist die Möglichkeit, an der Uni drucken zu lassen. Für Studenten, die zu Hause drucken möchten, reicht meist schon ein Tintenstrahldrucker; einen solchen erhält man für wenig Geld. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, auch wenn der Tintenstrahldrucker im Vergleich zu einem Laserdrucker langsamer arbeitet. Ist die Farbe verbraucht, findet man bei Anbietern wie Tintencenter neue oder kompatible Tintenpatronen für alle möglichen Hersteller .

Laserdrucker hingegen verwenden anstatt mehrerer einzelner Patronen eine einzige große Tonerkartusche, in der alle Farben enthalten sind. Sie haben meist eine höhere Druckgeschwindigkeit, sind dafür aber teurer. Lasermultifunktionsgeräte lohnen sich insbesondere für Freelancer, die im Home Office schnell größere Textmengen drucken oder scannen müssen. Das können Gutachten, Rechnungen oder Manuskripte sein.

In manchen Berufen muss man tagtäglich größere Mengen drucken – auch zu Hause. Dann sollte man vergleichen und rechnen, was günstiger ist: der Copyshop oder der Drucker daheim. Es stellt sich zunächst die Frage, wie viel der Druck einer einzelnen Seite kostet .

Dafür muss man ermitteln, wie viele Seiten der Drucker mit einer Farbladung schafft. Mittels Dreisatz kann man so feststellen, wie hoch der Preis pro gedruckter Seite ist, und diesen Wert direkt mit den Angeboten des Copyshops vergleichen. In der Regel weisen solche Läden ihre Preise immer in Cent pro Seite aus. Es ist gut möglich, dass ein Dokument mit mehreren hundert Seiten im Laden günstiger ist, als es beim Selbstdrucken der Fall wäre.

Neben den Kosten, die die Anschaffung oder Nutzung eines Druckers mit sich bringt, können auch persönliche Gründe eine Rolle spielen. Ist man bereit, für jeden Druckauftrag erst zum Laden zu gehen? Und steht am Schreibtisch genug Platz zur Verfügung, um dort einen Drucker zu platzieren?