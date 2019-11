Steigender Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen

Das Zeitalter der Digitalisierung hat uns schon längst eingeholt. Im nächsten Schritt klopfen Automatisierung und künstliche Intelligenz an die Tür. In manchen Unternehmen sind diese bereits fester Bestandteil des geschäftlichen Alltags.

In einer weltweiten Studie wurde nun bekannt, dass über die Hälfte von 500 befragten Unternehmen bereits mit der intelligenten Automatisierung begonnen hat. Schon Anfang des Jahres machte das deutsche Online-Portal „Statista“ darauf aufmerksam, dass allein in Deutschland 220,6 Mrd. Euro Umsatz durch KI-Anwendungen beeinflusst wurde. Ganz oben auf der Liste sind Automobilkonzerne, die Konsumgüterproduktion und der Maschinenbau. In diesen Bereichen wird schon seit einiger Zeit erfolgreich mit automatisierten Prozessen gearbeitet. Das ist gar nicht verwunderlich: Großkonzerne, deren Erfolg von effizienten Produktionsverfahren abhängt, spüren einen größeren Druck, die Automatisierung zu ihrem Vorteil zu nutzen. Die Zahlen machen jedoch deutlich, dass die intelligente Automatisierung ein branchenübergreifender Trend ist, der kaum noch aufzuhalten ist.

Die Geschäftsprozesse eines Unternehmens zu automatisieren, um Fehler zu vermeiden und Kosten zu sparen, ist leichter gesagt als getan. Zwar stehen viele Führungskräfte dem Wandel positiv gegenüber – wissen aber nicht, wie und wo sie mit der komplizierten Umstrukturierung anfangen sollen. Immerhin haben sich 42 Prozent der befragten Unternehmen noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Während es also ein paar Spitzenreiter gibt, die die künstliche Intelligenz bereits voll ausnutzen, haben andere Unternehmen noch mit der Digitalisierung zu kämpfen. Diese Hürden können nur mithilfe von Fachkräften überwunden werden. Fehlt das geschulte Personal in der eigenen Firma, kann diese zum Beispiel kompetente Interim-Manager für eine befristete Zeitspanne einstellen . Diese Manager auf Zeit bieten eine neue Perspektive und geben Führungskräften Strategien an die Hand, mit denen sie ihre Arbeitsabläufe von Grund auf modernisieren können.

Die Sorge, dass digitalisierte Prozesse und Künstliche Intelligenz immer mehr Mitarbeiter ersetzen, bringen Automatisierungs-Gegner immer wieder zum Ausdruck. In vielerlei Hinsicht ist diese Angst jedoch unbegründet, da KI-Systeme in den meisten Unternehmen keinen Ersatz, sondern eine Ergänzung darstellen. Die klugen Helfer sollen Menschen besonders bei Routinearbeiten und Analyseprozessen unter die Arme greifen. Prognosen sagen sogar voraus, dass die Künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2020 weltweit 2,3 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen wird. Durch lernfähige Robotersysteme in der Montage oder anderen verwandten Bereichen haben so zum Beispiel auch Geringqualifizierte bessere Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. Außerdem entstehen durch Mensch-Maschinen-Interaktionen neue Job-Profile.

Fazit: Die intelligente Automatisierung ist keine Zukunftsmusik mehr. Gehen Unternehmen mit dem Wandel der Zeit und sehen KI-Systeme als Chance, sind sie der Konkurrenz bereits einen großen Schritt voraus.