Tipps für Gründer: Die Kunst der Kundenbindung

Die hervorragende Ausbildung an der Universität und die günstigen Standortbedingungen schaffen ideale Bedingungen für eine sehr vielfältige Start-up-Szene. In den letzten Jahren haben sich im Münsterland kleine, aber innovative Firmen gegründet. Die Jungunternehmer stehen nun vor der Herausforderung, Kunden zu finden und diese möglichst langfristig ans Unternehmen zu binden. Der Schlüssel dafür liegt in einem sehr guten Service.

Von Allgemeine Zeitung