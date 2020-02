Diesen Umstand können sich Unternehmen zunutze machen, indem sie dafür sorgen, dass ihre Webseite ganz oben in der Suchliste auftaucht. Bei der schier unendlichen Fülle von Inhalten im Netz scheint dieses Unterfangen jedoch nahezu unmöglich zu sein. Dennoch gibt es Mittel und Wege, die Spitze der Suchergebnisse zu erobern. Das Zauberwort hierbei lautet: Suchmaschinen-Marketing. Dabei behilflich sind ein leistungsstarkes Tool und eine höchst qualifizierte Google Agentur .

Bei dem Werkzeug, das die Position von Webseiten in den Suchergebnissen beeinflussen kann, handelt es sich um Google Ads. Selbst bei erfahrenen Profis aus der Werbebranche ist es noch immer als Google AdWords bekannt, obwohl es seinen neuen Namen nun schon seit Juli 2018 trägt. Mit Hilfe von Google Ads kann ein Unternehmen seine Internetseiten an prominenter Position auftauchen lassen, wenn ein User nach einem bestimmten Begriff sucht. Die Aufgabe der AdWords Agentur ist es, zu ermitteln, wie die relevanten Keywords lauten. Dazu muss sie recherchieren, wie die Zielgruppe aussieht und wonach sie im Netz bevorzugt sucht. Gibt nun ein potentieller Kunde das definierte Wort in die Suchleiste von Google ein, dann sieht er zuerst die Homepage des werbenden Unternehmens.

Die bevorzugt behandelten Suchergebnisse sind zwar als Werbung markiert. Das spielt aber aus zwei Gründen keine Rolle. Zum einen ist die Kennzeichnung so unscheinbar, dass viele User sie überhaupt nicht wahrnehmen. Zum anderen lassen sich die meisten Nutzer trotzdem nicht davon abbringen, auf den Link zu klicken. Die angezeigte Seite stellt schließlich ein nützliches Ergebnis ihrer Suche dar. Damit das Suchmaschinen-Marketing überhaupt Früchte trägt, muss jedoch auch der Inhalt der beworbenen Webseite qualitativ hochwertig sein. Google nutzt den so genannten Quality Score , um Internetseiten zu bewerten. Je relevanter eine Seite für ein bestimmtes Keyword ist, desto weiter oben wird sie in den Suchergebnissen gelistet. Das trifft auch auf die Seiten zu, die bei Google Ads registriert sind. Aus diesem Grund kümmert sich die Google Agentur auch darum, die Webpräsenz ihrer Kunden entsprechend zu gestalten.

Der große Vorteil vom Suchmaschinen-Marketing liegt auf der Hand: Das Unternehmen muss nicht zu kostspieligen Werbemaßnahmen greifen, um eine relativ geringe Anzahl an Menschen anzusprechen. Plakate und Anzeigen werden zwar von sehr vielen Personen gesehen, allerdings gehören die wenigsten von ihnen der Zielgruppe der Firma an. Dadurch ergibt sich ein sehr hoher Streuverlust. Ganz anders sieht es beim Suchmaschinen-Marketing aus. Dort sucht ein potentieller Kunde aktiv nach Informationen über ein Produkt oder eine Dienstleistung. Es wird letztlich also eine Personengruppe angesprochen, die sich ohnehin für das Thema interessiert. Übrigens muss das werbende Unternehmen nur dann Gebühren an Google Ads zahlen, wenn jemand tatsächlich auf den Link klickt. Die Platzierung selbst ist kostenlos – sorgt aber bereits dafür, dass die Firma wahrgenommen wird. Und dafür, dass sowohl die Besucherzahlen der Seite als auch die Anzahl der Kunden steigt, zahlt jedes Unternehmen gerne.