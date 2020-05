Daten speichern im Digitalzeitalter – so wird es gemacht!

Doch auch digital sind die Daten nicht immer sicher. In einer Umfrage berichteten 50 % aller Anwender, schon einmal von einem Datenverlust betroffen gewesen zu sein. In einer Studie wurden die häufigsten Ursachen für den Verlust ermittelt:

Ausfall der Hardware

Stromausfall

Schäden an der Software

Datenbugs

menschliches Versagen

Viren, Trojaner und Hackerangriffe

Damit man selbst nicht zum Opfer von Datenverlust wird, bedarf es also einer Strategie. Die Frage lautet: Was kann man tun, um seine Daten sicher zu speichern, damit diese nicht verloren gehen und man selbst sowie eventuelle Nachfolger noch in Jahrzehnten in ihrem Besitz sind?

Die 3-2-1-Regel

Daten werden digital auf Datenträgern gespeichert. Solche zweckgebundenen Anwendungen heißen in der Fachsprache Backups. Eine erste Orientierung für die richtige Vorgehensweise vermittelt die 3-2-1-Regel. Diese besagt, dass drei Datensätze auf zwei Datenträgern gespeichert sind, von denen einer sich nicht im eigenen Haus befindet. Auf diese Weise vermeidet man den Datenverlust infolge eines Einbruchs oder Brandes und kann auch im Katastrophenfall auf seine Daten zugreifen. Wir stellen die besten Formate für den Datenspeicher vor:

Traditionell: Festplatte

Die meisten Anwender nutzen eine Festplatte zur Datenspeicherung. Eine interne Festplatte befindet sich im Computer, eine externe Festplatte lässt sich an den Computer anschließen und ist tragfähig. Auch wenn die immer beliebter werdenden SSD-Speicher inzwischen dazugerechnet werden, sind sie strenggenommen keine Festplattenspeicher, sondern basieren wie USB-Sticks auf der Flash-Technologie.

HDD-Festplatten besitzen den Vorteil einer besonders üppigen Aufnahmekapazität von bis zu 12 TB. Außerdem lassen sich in vielen Fällen die Daten nach technischen Problemen wiederherstellen. Im Netz florieren zahlreiche Notfallprogramme für den Ernstfall. Festplatten halten zudem mit bis zu 20 Jahren deutlich länger als

beispielsweise die empfindlichen CDs, vorausgesetzt, sie werden nicht benutzt. Bei einer Festplatte im Gebrauch reduziert sich die Haltbarkeit nämlich auf nur noch drei bis fünf Jahre. Empfohlene externe Festplatten aus dem Test finden Sie unter diesem Link.

Innovativ: Flash-Speicher

Bei Flash-Speichern werden die Daten nicht abgelesen, sondern über den Zustand elektrischer Ladungen verarbeitet. Die Gründe für den Siegeszug der SSD-Speicher gegenüber den traditionellen HDD-Festplatten liegen in der größeren Geschwindigkeit bei der Datenverarbeitung, besseren Möglichkeiten für Multitasking und in der lautlosen Arbeitsweise. Als langfristige Speicher eignen sie sich allerdings nur begrenzt, auch wenn sie zunächst sicherer im Computer gelagert zu sein scheinen, weil ihnen Stöße und Erschütterungen nichts anhaben können.

Kommt es aber zu einem Schadensfall, lassen sich SSD-Daten anders als HDD-Daten in der Regel nicht mehr über Notfallprogramme wiederherstellen. Die Lebensdauer ist begrenzt und auch in puncto Kapazität reichen SSD-Speicher nicht an HDD-Speicher heran. Die kleinen USB-Sticks haben eine noch geringere Aufnahmefähigkeit und gehen schnell verloren.

Unsicher: optische Medien

Insgesamt eher unsicher ist die Datenspeicherung auf optischen Medien wie CD, DVD und Blu-ray. Speziell CDs haben nur eine begrenzte Lebenszeit und können schnell Schaden nehmen, etwa durch Hitze, Nässe, Sonneneinstrahlung, Kratzer, Erschütterungen und Staub. Die Kapazität ist gering und variiert je nach Rohling zwischen 700 MB und 54 GB. Dafür ist die Anschaffung günstig und die Vorgehensweise beim Backup unkompliziert.

Alternative: Clouds

Eine Alternative ist die Datensicherung über eine Cloud. Bei solchen Onlinespeichern wie Amazon, Dropbox, Google Drive, iCloud, One Drive und MyTuxedo profitiert man von dem Angebot Dritter, die diese Speicherräume bereitstellen. Diese Anwender verfügen in ihrem Metier über eine eindrucksvolle Expertise, dennoch bedeutet diese Auslagerung immer einen Kontrollverlust. Zudem ist die zur Verfügung gestellte Speichermenge in Clouds zunächst reduziert. Möchte man mehr Platz bekommen, zahlt man drauf. Dafür ist der Unterhalt günstig und es wird weniger Hardware benötigt als bei anderen Speicherlösungen. Weitere Möglichkeiten wie die Datensicherung über Magnetbänder, RDX-Medien und NAS (netzwerkgebundene Speicher) besitzen mit Abstand die größten Speicherkapazitäten, sind aber sehr teuer und komplex und somit eher etwas für größere Unternehmen als für Privatanwender.