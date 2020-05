Windows 10 Daten zuverlässig sichern - mit diesen Tipps gelingt es

Ansonsten kann es sein, dass mit einem falschen Klick plötzlich wichtige Dateien fehlen. In diesem Fall ist es wichtig, zu wissen, wie Sie Ihre Daten sichern können. Wir möchten Ihnen in diesem Artikel zunächst eine Möglichkeit vorstellen, wie Sie Ihre abhandengekommenen Daten wiederherstellen können und außerdem, wie Sie diese in Zukunft richtig sichern. Wenn Sie die Daten zuverlässig und regelmäßig an einem sicheren Ort speichern, können Sie immer wieder auf diese zurückgreifen.

So einfach können Sie gelöschte Daten wiederherstellen

Schnell ist es passiert: Ein falscher Klick mit der Maus und die Daten sind weg. Gerade dann, wenn es sich hierbei um Daten handelt, die etwas mit Ihrer Existenz zu tun haben, kann dieses Szenario schnell in einer Katastrophe enden. An dieser Stelle sollten Sie schnell handeln, um die gelöschten Daten wiederzubekommen. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie Sie unter Windows 10 gelöschte Daten wiederherstellen können. Einerseits haben Sie die Möglichkeit, die Daten aus dem Papierkorb wiederherzustellen. Möglicherweise sind die Daten dort zu finden. Andererseits haben Sie die Option, ganze Ordner oder einzelne Dateien aus Vorgängerversionen von Windows wiederherzustellen. Sollten diese beiden Optionen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen, müssen Sie auf eine professionelle Datenrettungssoftware zurückgreifen. Hierbei gibt es einige kostenlose Varianten, mit denen Sie Ihre abhandengekommenen Daten zuverlässig wiederherstellen können.

Datenverlust vorbeugen - führen Sie regelmäßig Back-ups durch

Auch bei Windows 10 sollten Sie regelmäßig Back-ups durchführen, um Ihre Daten vor einem Verlust zu schützen. Um unter Windows 10 ein Back-up durchzuführen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen: Im Start-Menü öffnen Sie zunächst den Bereich “Systemsteuerung”. Dort finden Sie den Punkt “System und Sicherheit”, wo Sie die Option “Sichern und wiederherstellen” auswählen. Als Nächstes müssen Sie auf die Auswahlmöglichkeit “Systemabbild erstellen” klicken. Jetzt entscheiden Sie, wo Sie das Back-up speichern möchten, und schließen im darauffolgenden Schritt nach

Bedarf einzelne Teile des Systems aus. Für diese Teile wird dann kein Back-up durchgeführt. Sobald Sie auf “Sicherung starten” klicken, wird das Back-up gestartet. Nun kann es einige Minuten bis zu mehrere Stunden dauern, bis das Back-up erstellt wurde. Es empfiehlt sich, die Sicherungskopien regelmäßig zu prüfen, um sicherzustellen, dass diese jederzeit abrufbar sind.

Datensicherung in einer Cloud - deshalb ist es sinnvoll

Eine gute Möglichkeit, um seine Daten zu sichern, ist die Nutzung einer Cloud. Beispielsweise können Sie eine kleine Home-Cloud nutzen oder die Dateien auf einer Online-Cloud speichern. Bei einer Home-Cloud kann jedes Familienmitglied seine Daten auf der Cloud speichern. Die Verbindung kann hier über WLAN oder ein Lan-Kabel erfolgen. Auf diese Weise sind die Daten aller Parteien in einem Haushalt zentral gespeichert und jeder kann darauf zugreifen. Eine weitere Methode ist die Nutzung eines Online-Cloud-Speichers. In diesem Fall sind Ihre Daten sogar bei einem Hausbrand oder einem Rohrbruch sicher. Um Ihre Daten zu sichern, können Sie das Cloud-System eines Anbieters nutzen. Der Vorteil liegt hier darin, dass Ihre Back-ups sicher gespeichert und nahezu jederzeit verfügbar sind. Weiterhin benötigen Sie bei dieser Variante keine Hardware für zuhause und ebenso kein technisches Know-how. In jedem Fall ist hierzu aber ein schneller und stabiler Internetzugang nötig.

Daten auf einer externen Festplatte speichern - es gibt mehrere Möglichkeiten

Auch die Datensicherung auf einer externen Festplatte ist eine Option. Hierbei sollten Sie eine externe Festplatte wählen, welche zumindest der gesamten Speicherkapazität der im Rechnersystem vorhandenen internen Speicher entspricht. Diese kann dann einfach über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden. Ist die externe Festplatte mit Ihrem Rechner verbunden, so können Sie Ihre Daten dort wie in einem normalen Laufwerk speichern. Eine beliebte Methode, welche bei der Speicherung auf externe Festplatten genutzt wird, ist die Vollsicherung. In dieser Variante wird das gewünschte Laufwerk identisch und in genau derselben Größe auf die externe Festplatte übertragen. Weiterhin können Sie Ihre Daten auch mit der normalen Kopierfunktion auf den externen Datenträger übertragen. Dies ist bei einzelnen Dateien eine sehr einfache Möglichkeit. Um einiges effektiver ist jedoch die Nutzung eines Back-up-Programms, welches die Daten sichert und dann auf einer externen Festplatte gespeichert werden kann.