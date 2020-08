Die Bedeutung von SEO in einer vernetzten Welt

Das sollte jeder über SEO wissen

Stößt man auf das Kürzel "SEO", verbirgt sich dahinter ein Begriff, der für Unternehmen eine weitreichende Bedeutung haben kann. Denn nach wie vor gilt: Je größer die Reichweite, umso höher die Wahrscheinlichkeit, Kunden mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu erreichen. Mit einer professionellen und zielgerichteten Suchmaschinenoptimierung (englisch "Search Engine Optimization", kurz SEO) können Unternehmen mit ihrer Webseite einen hohen Platz in den Ergebnissen von Suchmaschinen erzielen. Hier greift das Prinzip, das viele aus ihrem eigenen Internetverhalten kennen: Webseiten ohne Top-Platzierungen werden seltener oder gar nicht angeklickt. Stattdessen wählt man eine der ersten aufgeführten Seiten. Das gilt bei der reinen Recherche ebenso wie dann, wenn man auf der Suche nach einem bestimmten Produkt oder einem Onlineshop ist.

Um diese potenziellen Kunden nicht zu verlieren und die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen, wird ein gutes SEO für Unternehmen immer wichtiger. Als Teilbereich des Online-Marketing wird bei SEO in die OnPage- und die OffPage-Optimierung unterschieden. Aufgrund der Komplexität der Suchmaschinenoptimierung sollte man sich zum Beispiel an eine professionelle SEO Agentur in Hamburg wenden. Diese hilft dabei, ein eigenes Online-Business aufzubauen, analysiert das aktuelle Suchmaschinen-Ranking und zeigt, wo es Verbesserungspotenzial gibt.

Was bringt die Suchmaschinenoptimierung?

Keine Frage, in den letzten Jahren hat sich SEO im Online-Marketing zu einem ernst zu nehmenden Traffic-Kanal entwickelt. Für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens ist es wichtig, zu erkennen, wie die Präsenz der eigenen Webseite mit dem Google-Ranking zusammenhängt. Dabei spielen Inhaltsqualität und -strukturierung sowie Formatierungen ebenso eine Rolle wie die interne Linkstruktur einer Seite und deren Linkpopularität. Der Erfolg von SEO lässt sich sogar messen, so dass jederzeit essenzielle Anpassungen vorgenommen werden können.

SEO bietet zahlreiche Vorteile, darunter folgende: