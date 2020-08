Ein aktuell sehr gefragtes Unternehmen ist das deutsche FinTech WebID von Gründer und CEO Frank S. Jorga. Das innovative Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin konnte trotz bedauerlicher Umsatzrückgänge bei einigen Kunden während der Covid-19 Lockdown-Phase im April den erfolgreichsten Monat seit Geschäftsbeginn verzeichnen. WebID verifiziert Userdaten anhand eines Interviews via Webcam oder sogar vollautomatisiert über KI und Tan und ermöglicht so die digitale Verifizierung über das World Wide Web. Gerade im Bankenwesen, Carsharing, E-Commerce, Online Shopping, oder im Online-Casino und vielen anderen Bereichen, lässt sich diese Form der Verifizierung bestens integrieren. Sicherheit und Schnelligkeit bei digitalen Transaktionen – WebID ermöglicht beides und schafft damit auch noch zukunftsfähige Arbeitsplätze an den Standorten Solingen, Hamburg, Kiel und Berlin.