Sandro Camilleri, CEO von Matica Technologies, erörtert die Frage der digitalen Identifizierung im Informationszeitalter

Zum Beispiel, hat Deutschland kürzlich angekündigt, dass die Aufnahme von 1.500 Migranten aus Griechenland geplant ist, nachdem ein Großbrand Tausende von Flüchtlingen obdachlos gemacht hat. Es gibt zwar einige, die solchen Entscheidungen kritisch gegenüberstehen und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit anführen, aber in Wirklichkeit verfügen die Regierungen jetzt über bessere und präzisere Instrumente, um mögliche Bedrohungen zu erkennen.

"Eines der entscheidenden Themen in der heutigen Zeit ist sicherlich die Identifikation. Der gewaltige Strom von Personen, die von einem Teil der Welt in einen anderen ziehen, die so genannte Einwanderung, ist ein unausweichliches Phänomen: Die wahre Herausforderung besteht daher nicht darin, ihn zu verhindern, sondern ihn zu steuern und zu regulieren, und der erste Schritt ist sicherlich die Identifizierung", sagt Sandro Camilleri, CEO von Matica Technologies , einem führenden europäischen Unternehmen in der Verarbeitung und im Druck von Karten und Ausweisdokumenten für Sicherheitssysteme.

Matica setzt modernste Technologien ein, die auf dem Einsatz von Lasern und Hologrammen basieren, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Als Experte auf diesem Gebiet leitet Camilleri eine Gruppe mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Sektor, die einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro pro Jahr erzielt und 200 Mitarbeiter in 8 Geschäftsstellen weltweit (USA, Asien, Europa und Vereinigte Arabische Emirate) beschäftigt.

Camilleri erklärt, dass es keine Integration geben kann, wenn wir nicht zuerst die persönliche Geschichte eines Individuums kennen. "Deshalb versuchen wir, den Regierungen mit unseren Produkten ein zuverlässiges Instrument zu garantieren, um potenziell gefährliche Situationen zu vermeiden. Angenommen, eine Stadtverwaltung muss einen Schulbusfahrer einstellen. Wie beurteilen Sie einen möglichen Antrag eines ausländischen Bürgers, wenn keine Informationen aus seiner Vergangenheit vorliegen? Stellen Sie sich vor, was passieren könnte, wenn in der Zukunft entdeckt wird, dass der Bürger Probleme mit dem Gesetz hat, vielleicht bei Verbrechen an Minderjährigen", kommentiert er.

Deshalb ist es heute mehr denn je wichtig, die Geschichte der Menschen zu kennen, und zwar durch Identifikationssysteme wie die von Matica, die dazu beitragen, dass die Einwanderung alle positiven Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft haben kann, freisetzen und kritische Situationen von vornherein einschränken kann. Kurz gesagt, so Camilleri, ist Vorbeugen die beste Medizin.

Der CEO von Matica betont auch, dass in diesem komplizierten Szenario die Verteidigung des Lebens an erster Stelle stehen muss, und es gibt mehrere Instrumente, die sowohl dem Volk als auch dem Staat helfen können, dieses Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Sicherheit zu erreichen. "Natürlich liegt es in der Verantwortung der Regierungen, sich mit angemessenen Instrumenten auszustatten, um die erworbenen Daten zu schützen und sicherzustellen, dass sie nur dann verwendet werden, wenn es notwendig ist, indem sie strenge Strafen für jeden Missbrauch einführen", meint er abschließend.