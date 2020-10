Oliver Pott: Digitalisierung ist in der Geschäftswelt ein Muss

Der Skalierungseffekt

Wenn man einmal die Zeit und Arbeit investiert hat, sein Wissen in ein E-Book zu gießen, lässt es sich beliebig oft vervielfältigen – ganz ohne Druckkosten. Diesen Effekt nennt man Skalierung. Er ist anwendbar bei sämtlichen digitalen Produkten. Einmal erstellt, kann man es prinzipiell der ganzen Welt zum Kauf anbieten.

Das ist ein wichtiger Unterschied zum klassischen Arbeitsmodell, bei dem man kontinuierlich Zeit gegen Geld eintauscht, um durch die Anwendung von Wissen ein Einkommen zu generieren. Bildet man sein Wissen aber einmal in digitaler Form ab, kann man dieses so oft weitergeben wie man möchte, ohne zusätzlichen Aufwand dabei zu haben.

Wer Wissen verkaufen möchte, muss es veredeln

Niemand ist dafür bereit, für Wissen und Informationen zu bezahlen, die aus einer anderen Quelle kostenlos bezogen werden können. Da es im Internet mittlerweile zu allerhand von Themen sehr viele Inhalte kostenlosen Charakters gibt, muss man dem Wissen, was man verkaufen möchte, einen Mehrwert beifügen. Dr. Oliver Pott spricht hierbei von Veredelung. Bietet man interessierten Nutzern Know-How und Informationen an, die man sonst nirgendwo oder nur schwer findet, werden diese gerne dafür bezahlen, damit sie den Wissensdurst stillen können.

Wer durch die Ausübung eines Berufs oder dem intensiven Nachgehen eines Hobbies über fundiertes Wissen in einem Nischenbereich verfügt, der kann dieses hervorragend verkaufen. Man sollte nicht glauben, dass nur weil es sich um eine Nische handelt, das Thema nicht interessant ist. Auch wenn es keinen Massenmarkt gibt, kann man sich durch die Weitergabe von Nischenwissen einen treuen Stamm an Kunden aufbauen, die dankbar dafür sind, dass sie ihren Horizont in dem jeweiligen Bereich erweitern können. In Online-Communities lässt sich zum Beispiel leicht herausfinden, ob und wieviel Interesse besteht.

Ohne Marketing keine Kunden

Wer sein Wissen in digitaler Form verkaufen möchte, muss dafür zuerst Kunden finden, die die Produkte erwerben. Eine effektive Marketing-Strategie ist daher unerlässlich, wenn man Erfolg haben und seine Produkte einem möglichst großen Publikum zugänglich machen möchte.

Dr. Oliver Pott stellt in „Wissen zu Geld“ das Funnel-Marketing vor, das sich sehr gut dafür eignet, digitale Produkte zu vermarkten. Hierbei werden potentielle Kunden durch einen Prozess geleitet, an dessen Ende der Erwerb des Produkts steht.

Zuerst muss man den potentiellen Kunden auf das Produkt aufmerksam machen. Das kann durch einen Beitrag in den sozialen Medien geschehen, das Schalten einer Werbeanzeige, oder durch geschickte Optimierung der Texte auf der Produktwebseite, sodass diese in Googles Trefferliste möglichst weit oben landet.

Hat man den potentiellen Käufer auf das Produkt aufmerksam gemacht, wird man es ihm im nächsten Schritt schmackhaft machen. Bewährt hat sich dabei das Anbieten eines kostenlosen Goodies (zum Beispiel ein gratis E-Book), in dem Informationen vorhanden sind, die in dem zu verkaufenden Produkt weiter vertieft werden.

Hier kann den Kunden auch zum Tausch gegen das gratis E-Book nach seiner Email-Adresse fragen, an die das E-Book dann geschickt wird. Mit dem Eintragen in einen Newsletter bietet man dem potentiellen Käufer nicht nur die Möglichkeit, Teil einer Community zu werden, sondern auch auf dem Laufenden zu bleiben, was das Thema betrifft.

Hat man alles getan, um genug Interesse beim potentiellen Käufer zu wecken, weist man ihn auf die Option hin, dass er ein Produkt erwerben kann, das genau seinen Bedürfnissen entspricht. Erst hier sollte man ein Preisschild anbringen.

Wenn alles richtig gemacht wurde, gewinnt man somit einen neuen Kunden.

Bei diesem Marketing-Prozess lässt sich vieles automatisieren, wodurch man Zeit spart. Und das ist das Hauptanliegen von Dr. Oliver Potts Buch „Wissen zu Geld“: Eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man aus der Angestellten-Falle entkommen kann.