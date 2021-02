Was Sie beim Smartphone-Kauf beachten müssen

Was möchten Sie mit Ihrem Smartphone alles tun?

Sie beschäftigen sich nun mit dem Gedanken, sich ein neues Smartphone zuzulegen und scheitern schon ganz am Anfang – welches Handy Modell ist das Richtige für Sie. Der Markt ist übersät mit Anbietern und neuer Technologie, da muss man sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Darum hilft häufig die Beantwortung der Frage, was Sie von Ihrem neuen Smartphone erwarten. Was möchten Sie mit Ihrem Handy alles tun? Wie viel sind Sie bereit zu bezahlen? Der Onlineshop handyratenkauf.com klärt Sie über die aktuellsten Angebote auf und bietet Ihnen zusätzlich noch einige Vorteile, falls Sie gerne ein hochpreisiges Smartphone kaufen möchten.

iOS, Android und Co – das Betriebssystem

Welches Betriebssystem möchten Sie verwenden? Die beiden Betriebssysteme, die heutzutage hauptsächlich angeboten werden sind in 70-80% der Geräte Android oder iOS, welches von Apple benutzt wird. Die Betriebssysteme gleichen sich in vielen Punkten, allerdings gibt es trotzdem noch Unterschiede. Dazu zählt, dass iOS teilweise einfacher zu bedienen ist, es hier jedoch auch weniger Freiheiten gibt. Diese Freiheit fehlt vor allem Menschen, die sich sehr gut mit den technischen Details auskennen und dementsprechend schnell eingeschränkt sind. Des Weiteren gibt es bei iOS Geräten etwa alle 4 Jahre neue Updates und bei dem Android Betriebssystem stehen diese Updates bereits alle eineinhalb Jahre zu Verfügung.

Display und Kamera

Foto: Photo by Bastian Riccardi on Unsplash

Machen Sie gerne und viele Fotos? Machen Sie nur bei Tageslicht Fotos auch soll die Qualität auch in der Dunkelheit hoch sein? Möchten Sie heranzoomen können, dann ist ein Gerät mit einer Dualkamera zu empfehlen. Benötigen Sie eine optische Bildstabilisierung für ein wackelfreies Video? Oder möchten Sie Ihr Handy mit Ihrem Fernsehen verbinden und darauf Ihre Urlaubsvideos in hoher Auflösung schauen? Je nach Qualität und Ausstattungsmerkmalen der Kamera liegen Sie in sehr unterschiedlichen Preissegmenten.

Welche Display Qualität ist Ihnen wichtig?

Möchten Sie im Sommer Bücher auf Ihrem Handy lesen oder sind Sie beruflich auf Ihr Smartphone angewiesen? Dann benötigen Sie ein Display mit einer sehr hohen Helligkeitseinstellung. Auch hier gilt: je besser die Display Qualität, desto mehr Geld dürfen Sie investieren.

Welche Größe passt zu Ihnen?

Wer gerne und häufig Videos und Bilder anschaut sowie Spiele spielt, der benötigt ein maximal großes Display. Dazu zählen zum Beispiel Geräte mit einer 5,5-6 Zoll Bildschirm Diagonale. Oder aber Sie möchten Ihr Smartphone hauptsächlich mit einer Hand bedienen, dann brauchen Sie eine handliche Variante. Achten Sie in diesem Fall auf die Gehäusebreite und nicht auf die Bildschirm Diagonale. Bis 71 mm Breite zählt zu den handlichen Geräten und je weniger Breit das Handy ist, desto besser kann es mit einer Hand gehalten und bedient werden.

Speicherplatz und Akku

Die meisten Smartphones werden so entwickelt, dass sie für den normalen Alltagsgebrauch einwandfrei und flüssig funktionieren. Wenn Sie allerdings darüber hinaus agieren und beispielsweise viele Apps gleichzeitig geöffnet haben, dann sollten Sie sich für ein Gerät entscheiden, dass mit einem größeren Arbeitsspeicher arbeitet und dementsprechend mehr Speicherplatz aufweist. Des Weiteren können Sie recht einfach eine große Frustrationsquelle ausschalten, indem Sie auf die Akkulaufzeit achten. 3.500 Milliampere Stunden können als ordentliche Akkulaufzeit bezeichnet werden. Nicht zu vernachlässigen ist, dass je besser der Prozessor und je hochwertiger das Display, desto mehr Akku wird verbraucht.

Lassen Sie sich Zeit bei der Entscheidung und informieren Sie sich Schritt für Schritt. Ein Gespräch mit Freunden und deren Erfahrungswerte machen sich auch häufig bezahlt und wird Ihnen sicherlich weiterhelfen.