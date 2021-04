Filme und Serien im April: Streaming-Highlights fürs Couch-Kino

Neu im Programm bei Netflix

Thunder Force - Action-Comedy, ab 9. April 2021

Die einst besten Freundinnen Lydia (Melissa McCarthy) und Emily (Octavia Spencer) hatten sich eigentlich aus den Augen verloren. Als eine von ihnen eine Möglichkeit entdeckt, Superkräfte zu bekommen, tun sie sich wieder zusammen - um ihre Stadt vor dem Bösen zu schützen.

Die Schlange - Mini-Thriller-Serie, seit 2. April 2021 bei Netflix; Originalserie, acht Episoden

Gruselige Realität im Südostasien in den Sechziger- und Siebzigerjahren: Unterstützt von seiner Komplizin und Geliebten Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) ermordet der Betrüger Charles Sobhraj (Tahar Rahim) mindestens zwölf Touristen. Die aufwändig inszenierte, in Koproduktion mit der BBC entstandene Serie folgt dem Weg des Mörders und der Fahndung nach ihm. Spannend - und für manch einen vermutlich wirksame Medizin gegen Fernweh.

Weitere Highlights im April bei Netflix

Filme

- Goodbye Christopher Robin (2017; Biografie)

- Straight Outta Compton (2015; Biografie)

- The Soul (2021; Science Fiction; ab 15. April)

- Der Schüler (2020; Musikfilm, angekündigt für Ende April)

Serien

- The Circle: USA, Staffel 2 (Reality-Show; 2020-)

- Hello, Me!, Staffel 1 (Comedy; 2021-)

- Luis Miguel: Die Serie, Staffel 2 (Biografie; 2018-)

- Headspace: Eine Schlafanleitung, Staffel 1 (Doku; 2021-)

- Suits, Staffel 9 Teil 1 (Drama, 2011-2019)

Klassiker und mehr - neu im Streaming bei Disney+

Abraham Lincoln Vampirjäger - Horror-Action, 2012

"Schräge Horror-Action", müsste es eigentlich heißen: Abraham Lincoln (Benjamin Walker), seines Zeichens 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, findet heraus, dass eine Horde von Vampiren die Herrschaft übernehmen will. Seine Mission: sie rechtzeitig zur Strecke zu bringen.

Bob's Burgers - legendäre Zeichentrickserie; seit 2011, bisher 11 Staffeln

Im Mittelpunkt der (vermutlich) in New Jersey angesiedelten Serie steht das Burger-Restaurant, das die Belchers als Familienbetrieb führen. Die Geschäfte laufen nicht besonders gut, aber besonders Familienoberhaupt Bob ist sich sicher, irgendwann auf der ganz großen Erfolgswelle zu schwimmen - und das, obwohl er seine Hamburger in einem definitiv heruntergekommenen Stadtteil befindet.

Außerdem besonders sehenswert ab April bei Disney+

Filme

- Alien (1979, Sci-fi-Horror)

- Aliens - Die Rückkehr (1986, Sci-fi-Horror-Action)

ab Mitte/Ende April:

- Sea of Shadows (2017, Dokumentation)

- Am grünen Rand der Welt (2015, Romantik-Drama)

- Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Das Making-of zu "The Falcon and the Winter Soldier" (2021, Dokumentation)

Serien

- Fosse/Verdon, Staffel 1 (Biografie, 2019-)

- Criminal Minds, Staffel 1-15 (Krimi, 2005-2020)

- Solar Opposites, Staffel 2 (Comedy, 2020-)

- Alias - Die Agentin, Staffel 1-5 (Action, 2001-2006)

ab Mitte/Ende April:

- Grey's Anatomy, Staffel 17 (Drama, 2005-)

- Family Guy, Staffel 18 (Comedy, 1999-)

Streaming-Highlights bei Amazon Prime Video

Army of One - Action Comedy, 2017

Wenn Gott und Nicolas Cage gemeinsame Sache machen: Der patriotische, arbeitslose Handwerker und Ex-Sträfling Gary Faulkner erhält vom Allerhöchsten persönlich den Auftrag, Jagd auf Al-Qaida-Chef Bin Laden zu machen. Er soll ihn lebendig schnappen und der US-Gerichtsbarkeit zuführen.

LOL - Last One Laughing - Comedy-Serie in sechs Teilen, seit 1. April bei Amazon Prime

Dass Michael "Bully" Herbig sich darauf versteht, unsere Lachmuskeln auf Trab zu halten, ist allgemein bekannt. Wie lange werden wohl die zehn Top-Stars des deutschen Comedy-Geschehens (zum Beispiel Anke Engelke, Barbara Schöneberger und Wigald Boning) diesen Attacken widerstehen können? Kann überhaupt jemand in diesem absurden Wettstreit ernst bleiben? Unser Tipp: von den Zuschauern schafft das vermutlich keiner.

Starke Filme und Serien ab April bei Amazon Prime

Filme

- John Wick (2014, Action-Thriller)

- Framing Britney Spears (2021, Dokumentation)

- Grandma's Boy (2006, Comedy)

- Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014, Dokumentation)

- Wonder Woman (2017, Action)

Serien

- Chuck, Staffel 1-5 (Action, 2007-2012)

- Containment, Staffel 1 (Drama, 2016)

- Black-ish, Staffel 1-6 (Comedy, 2014-)

- Swamp Thing, Staffel 1 (Action, 2019)

- The 100, Staffel 1-7 (Sci-fi-Serie, 2014-2020)

Last but bot least: Ein genialer Liebesfilm im ARD-Streaming

Die Legende von Paul und Paula - DDR 1973

Angelika Domröse wurde am 4. April 80. Zu Ehren der großen alten Dame des Theaters und des Films holte die ARD ihren wohl berühmtesten Film in die Mediathek - eine wunderschöne Liebesgeschichte, die schon seit fast einem halben Jahrhundert einfach nicht altern will.