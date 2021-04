Die Robotik-Revolution in der Medizin: Die Rolle von GVM Care & Research

In diesem Sektor nimmt die italienische Krankenhausgruppe GVM Care & Research eine immer wichtigere Rolle ein.

Neue Technologien in der Medizin: Was gibt es Neues und welche Rolle spielt GVM Care & Research?

Der italienische Konzern bewegt sich nach Aussage seines Präsidenten Ettore Sansavini mehr und mehr in Richtung Robotisierung in verschiedenen Bereichen: Urologie, Orthopädie, Allgemeinchirurgie und neuerdings auch in der Herzchirurgie. „Da Vinci“, „Navio“, und „Corindus“ sind einige der Namen dieser Roboter, die jedoch - so der Präsident - nicht von der Erfahrung und Kompetenz eines Teams „menschlicher“ Ärzte, die der Aufgabe gewachsen sind, getrennt werden können. Sicherlich zeigt die jüngste Einführung des „Pepper-Roboters“, der in der Lage ist, eine Interaktion mit Menschen herzustellen und ihre emotionalen Ausdrücke zu erkennen, wie sich das Szenario schnell entwickelt und wie Lösungen, die bis vor einigen Jahren noch undenkbar waren, von nun an den fortschrittlichsten Krankenhäusern zur Verfügung stehen.

Auch im Bereich der Diagnosetechnik zeichnet sich GVM durch die Erforschung technologischer Lösungen aus, die die Effizienz und Effektivität steigern können. Unter den vielen im Einsatz befindlichen Systemen ist besonders der Somaton ForceCT-Scan zu erwähnen, der die Rekonstruktion der radiologischen Untersuchung in sehr kurzer Zeit ermöglicht und dabei auch die Strahlenemission minimiert.

Andere technologische Geräte, die in GVM-Einrichtungen verwendet werden, sind solche, die von der biomedizinischen Firma Eurosets entwickelt wurden, um nützliche Mechanismen für die extrakorporale Zirkulation in der Herzchirurgie und auch in der Intensivpflege zu produzieren.

Unter den gefundenen Lösungen hebt sich das Gerät ECMO LIFE, hervor, das in der Lage ist, die Herz- und Lungenfunktionen zu ersetzen.

In diesem sich ständig weiterentwickelnden Szenario können wir sehen, wie die Medizin dank der Robotik eine echte Revolution durchläuft, deren ultimatives Ziel die Verbesserung und Erhöhung der Lebenserwartung ist. GVM spielt dabei zweifellos eine führende Rolle.