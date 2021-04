Fit für den eigenen Onlineshop

Was hat das Onlinegeschäft an Besonderheiten?

Wichtig von Anfang an ist es, sich darüber bewusst zu sein, wie wichtig SEO für einen Onlineshop ist. Suchmaschinenoptimierung (SEO – Search Engine Optimization) ist wichtig, damit Interessenten den Shop im Internet überhaupt finden. A und O sind gute Produktbeschreibungen mit Bildern und Texten. Je besser die Suchmaschinen einen Shop finden, umso mehr Kunden kommen am Ende.

Die Lieferkette

Erfolgreiche Onlineshops sorgen sich nicht nur um die Auffindbarkeit. Sie bieten ihren Kunden vom ersten Besuch bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihr gewünschtes Produkt in Händen halten, viel Service. Dazu gehört auch die Lieferung. Kunden sind es von den großen Playern gewohnt, dass die Ware schnell bei ihnen ist. Um konkurrenzfähig zu sein, sind deshalb kurze Lieferzeiten essenziell . Damit unterwegs nichts kaputt geht, ist auch eine hochwertige und dennoch bezahlbare Verpackung wichtig. Am besten ist es, sich einen Lieferanten zu suchen, der eine große Auswahl an Kartons in den unterschiedlichsten Größen und für verschiedene Zwecke hat. Damit ist es möglich Zusatz-Services anzubieten, wie beispielsweise eine hochwertige Geschenkverpackung.

Welche Kernkompetenzen sind notwendig?

Für die Gründung eines Onlineshops sind keine speziellen Voraussetzungen festgelegt. Doch gibt es einige Eigenschaften, die sich bezahlt machen im Onlinehandel . Dabei gibt es auch immer wieder Themen und Aufgabenstellungen, die zur Herausforderung werden und nicht auf Anhieb gelingen. Manchmal kann es sinnvoll sein, diese Aufgaben zu delegieren, beispielsweise an einen in dieser Beziehung kompetenteren Mitgründer oder an einen Mitarbeiter. Auch externe Hilfe kann hier Zeit sparen.

Wichtig für alle, die sich nachhaltig am Markt etablieren möchten, ist eine gewisse Leidenschaft für die eigenen Produkte. Im eigenen Onlineshop sollte es nur Produkte geben, von denen der Inhaber voll überzeugt ist. Ebenfalls wichtig ist Verständnis für die Marktbedürfnisse. Damit ist es möglich, sich in seine Kunden hineinzuversetzen und das Sortiment so zu gestalten, dass die Kunden einen echten Nutzen haben. Ein echter Nutzen kann die Lösung eines ganz alltäglichen Problems sein.

Änderungen im Blick behalten

Im Bereich E-Commerce ändern sich ständig die Bedingungen. Deshalb ist es wichtig, bei den rechtlichen Themen immer auf dem Laufenden zu sein. Es gibt ständig neue Rechtsprechungen in den Bereichen Datenschutz, Onlinemarketing, Versandverpackung, Versandkosten- und Preisdarstellung. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig. Handelskammern, Blogs zum Thema E-Commerce oder auch Branchenverbände informieren regelmäßig und ausführlich über alles Neue. Gut ist es auch, sich mit anderen Onlinehändlern zu vernetzen, um sich auszutauschen.

Das Shopsystem – was passt?

Heute muss niemand mehr seinen Onlineshop von Grund auf selbst programmieren oder für viel Geld programmieren lassen. Die Lösung ist viel einfacher. Mit einem Baukastensystem, wie es sie vielfältig im Internet zu finden gibt, ist ein moderner Onlineshop kein Hexenwerk. Damit können auch Laien ohne jegliche Programmierkenntnisse einen funktionierenden Onlineshop eröffnen. Dabei bestehen die Baukasten aus vorgefertigten Funktionsmodulen, aus denen sich jeder das für den eigenen Shop Passende heraussuchen kann.

- Im Front-End haben alle Lösungen das sogenannte Schaufenster, in dem die Waren für die potenziellen Kunden ansprechend präsentiert werden.

- Im Back-End richtet der Shopbetreiber seinen Onlineshop ein und pflegt ihn.

Dabei ist die Designauswahl fast unerschöpflich. Zu den verschiedenen Branchen gibt es eine passende Auswahl. Die vorgefertigten Shops sind sowohl beim Kauf- wie auch beim Bestellprozess rechtskonform. Ohne großen Aufwand lassen sich viele Zahlungsarten einfach per Mausklick hinzufügen. Es ist sinnvoll, in einem Onlineshop mehr als eine Zahlungsart anzubieten. Nicht jeder will oder kann mit der Kreditkarte bezahlen.

Bei den professionellen Shop-Baukasten gibt es auch Software ohne Baukastensystem, die es teilweise als Open-Source-Lösung gibt. Dabei sind allerdings Programmierkenntnisse zwingend notwendig, sowohl für die Einrichtung wie auch für die Pflege des Onlineshops.

Bei den professionellen Shop-Baukasten-Systemen gibt es Open-Source-Software, Software gegen eine Einmalzahlung und auch Shopsysteme für einen geringen monatlichen Beitrag

Welche Vor- und Nachteile haben Shopsysteme?

Baukastensysteme haben den großen Vorteil, dass sie nur geringe Investitionskosten verursachen. Je nach Funktionsumfang ist eine monatliche Gebühr zu entrichten, die sich meist unterhalb von 100 Euro bewegt. Günstige, einfache Systeme gibt es schon für 10 Euro pro Monat. Bei diesen Systemen sind ein paar Einstellungen im Back-End notwendig für Design, Versandmethoden, Zahlungsmittel und rechtliche Vorgaben. Schon kann es losgehen mit dem „Füllen“ der Regale und dem Einpflegen der Produkte in den Onlineshop und der Verkauf kann beginnen.

Doch die Baukastensysteme haben auch gewisse Nachteile. Der Funktionsumfang ist nicht so groß wie bei professioneller Shop-Software. Das geht manchmal zulasten der Nutzerfreundlichkeit und die Kunden müssen sich umständlich durch den Shop klicken, bis sie finden, was sie suchen. Das kann eine hohe Bounce-Rate verursachen. Die Kunden springen ab, der Mitbewerber ist schließlich nur einen Klick entfernt.

Bei einem Shop, der ein überschaubares Sortiment zu bieten hat, beispielsweise selbst hergestellte Naturkosmetik , ist der Betreiber mit einem Baukasten gut beraten. Ist das Sortiment allerdings umfangreicher und detaillierter, stoßen Shop-Bbaukasten schnell an ihre Grenzen.

Was kostet die Eröffnung eines Onlineshops?

Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort. Das fängt schon bei der Gewerbeanmeldung an, die je nach Wohnort unterschiedlich hoch sein kann. Was das Programmieren des Onlineshops kostet, hängt vom Umfang ab und den Funktionen, die der Shop haben soll. Günstige Shops gibt es schon für wenige hundert Euro. Ein ausgeklügelter Onlineshop kann mehrere 10.000 Euro kosten.