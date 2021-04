Die richtigen Werbeartikel als Schlüssel zum Erfolg

Werbeartikel im Vergleich zu anderen Medien

Schon seit gut 50 Jahren gibt es Werbeartikel als Marketinginstrument . Rund 47 % der deutschen Unternehmen verwenden auch heute noch Werbeartikel, Radio oder TV Werbung müssen sich dagegen gerade einmal mit einstelligen Prozentwerten zufriedengeben. Online Werbung wird ebenfalls weniger verwendet und nur von rund 31 % der Unternehmen eingesetzt. Der Reiz an Schlüsselanhänger, Kuli und co. scheint nicht abzureißen.

Warum man Werbeartikel verwenden sollte

Der wichtigste Aspekt bei Werbeartikeln ist der Nutzwert. Klassische Werbebotschaften werden einmal gesehen und zeigen nur kurzfristig einen Effekt. Werbeartikel werden aktiv in den Alltag mit eingebunden, was nicht nur nützlich für den Konsumenten ist, sondern auch für einen sehr nachhaltigen Marketingeffekt sorgt. Ein Kugelschreiber mit dem Logo der eigenen Firma kann im Arbeitsalltag vom Kunden gut eingesetzt werden und präsentiert parallel wieder das Unternehmen. Der Bekanntheitsgrad und das Image werden gestärkt. Vor allem Letzteres funktioniert sehr gut durch Werbeartikel, wie beispielsweise mit den Mappen von Mappenhaus . Die bedruckten Mappen können individuell mit Logo und Message bedruckt und dann von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens zur Aufbewahrung von Dokumenten genutzt werden. Zudem werden die Präsentationsmappen automatisch mit zu Kunden genommen, welche diese dann ebenfalls sehen oder sogar geschenkt bekommen. Die Nützlichkeit zur Aufbewahrung von Briefen, Rechnungen oder Angeboten wird unterschwellig mit einer Werbebotschaft verbunden. Durch den Nutzwert landet die Werbebotschaft zudem nicht wie bei einem Flyer direkt im nächsten Mülleimer.

Vorteile von Werbeartikeln

Das haptische Erlebnis sorgt dafür, dass die Werbeartikel mehr Aufmerksamkeit bekommen und länger im Gedächtnis bleiben. Das Werbeerlebnis ist so ein anderes und zusätzlich werden bestimmte Eigenschaften des Werbeartikels auf das Unternehmen assoziiert. Eine bedruckten Mappe hinterlässt so beispielsweise einen professionellen, kompetenten und organisierten Eindruck. Zudem können diese Werbemittel sehr individuell gestaltet werden und man kann sie an die entsprechende Zielgruppe anpassen.

Welche Werbeartikel sind am effektivsten

Am besten sind Artikel, die jeden Tag verwendet werden und sich deshalb langfristig im Gedächtnis einbrennen. So werden Geschäftspartner oder Kunden ständig mit dem Unternehmen konfrontiert. Die Reichweite und der Wiedererkennungswert steigt dadurch automatisch. Die effektivsten Werbeartikel sind zudem immer sehr gut auf die Zielgruppe zugeschnitten, nur so kann man die Nützlichkeit dieser Artikel wirklich gewährleisten. Deshalb sollte man sich diese anschauen und dann überlegen, welches Produkt dazu passen könnte. Zudem sollte unbedingt auf die Qualität geachtet werden. Da Werbeartikel haptische Elemente sind und man diese anfasst, können sich schlechte Materialien oder eine mangelhafte Verarbeitung auf das Image des Unternehmens auswirken. Andersrum aber genauso, weshalb man nicht unbedingt auf Euro Artikel zurückgreifen sollte, sondern auf hochwertige Produkte.

Die richtigen Werbeartikel finden

Neben der Zielgruppe gibt es auch noch andere Faktoren, die darüber entscheiden, welche Werbeartikel eingesetzt werden sollten. So spielt es auch eine Rolle wo diese verteilt werden. Sollen die Kugelschreiber auf einer Messe einfach gestreut werden oder möchte man Artikel für Geschäftskunden haben? Je wichtiger der Anlass und je höher dessen Bedeutung, desto professioneller und qualitativer sollten die Artikel sein. Empfehlenswert ist eine Mischung aus klassischen Streuartikeln und originellen Werbeartikeln. So kann man je nach Bedarf wählen und Werbung machen, die nicht aussieht wie Werbung.