Innovation und Digitalisierung: Welche Branchen werden die Zukunft des Münsterlands formen?

Dienstleistungssektor wächst

Ein Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre zeigt schnell: Im Münsterland ist es vor allem der Dienstleistungssektor, der inzwischen große Wachstumsraten vorweisen kann. Die Stadt Münster zum Beispiel ist bereits seit längerem als Verwaltungs- und Universitätsstadt ein wichtiges Dienstleistungszentrum. Insgesamt 88,8 Prozent der Bruttowertschöpfung der Stadt stammen aus dem Dienstleistungs-Bereich - ein äußerst hoher Wert.

Regionaler Finanzmarkt wandelt sich

Überhaupt hat die Digitalisierung inzwischen alle Geschäftsfelder im Münsterland erfasst. Das sieht man beispielsweise beim Thema Geld: Der Finanzmarkt in der Region wandelt sich zunehmend und wird immer digitaler. Die Volksbank Münsterland Nord etwa kann 135.000 Mitglieder aufweisen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 eine Bilanzsumme von 6,9 Milliarden Euro. Der Grund für die hohen Zahlen: Die Digitalisierung. Waren die Bewohner der Region noch vor wenigen Jahrzehnten beim Thema Geldanlagen konservativ und investierten maßgeblich in Sparbücher und Bausparverträge, hat sich das Geschäft in den vergangenen Jahren rapide gewandelt. Inzwischen gehören Dinge wie der Erwerb von Investmentfonds, Aktienkäufe oder das Forex-Trading zu den finanziellen Aktivitäten der Münsterländer dazu. Das erfordert einen intensiveren Beratungsgrad: Wenn Anleger beispielsweise am Forex-Markt mit Währungspaaren handeln und auf fallende oder steigende Kurse Position beziehen, hängt der Erfolg ganz maßgeblich davon ab, ob die Investoren ihr eigenes Trading-Profil richtig einschätzen können: Scalper etwa zeichnen sich durch schnelle Vorgehensweisen beim Forex-Handel aus , möchten von kurzfristigen Schwankungen der Kurse profitieren und verfügen über strenge Disziplin bei der Geldanlage. Algorithmus-Trader dagegen lassen ihre Anlage-Entscheidungen am liebsten von einem automatisierten Algorithmus treffen. Beide Vorgehensweisen erfordern unterschiedliche Beratung. Die Banken reagieren darauf: Investments, Kontoführung, Finanzbildung und mehr wären heute ohne digitale Angebote wie Online-Banking oder Depot-Verwaltung über das Internet nicht mehr zeitgemäß möglich.

Cluster als Motor des Fortschritts

Auch das landwirtschaftliche und produzierende Gewerbe digitalisiert sich immer stärker. Das Münsterland ist durch seine 68.000 vornehmlich kleinen und mittelständischen Betriebe geprägt. Zudem ist die Region im Bereich des Maschinenbaus, sowie bei der Herstellung von innovativen Werkstoffen - ebenfalls ein digitaler Zweig - äußerst erfolgreich. Damit der Vorsprung hier noch ausgebaut wird, wurden Unternehmen und Forschungseinrichtungen gebündelt und in sogenannten „Clustern“ zusammen geschlossen. Im Bereich der Digital Solutions etwa finden sich nicht nur Unternehmen aus dem Maschinenbau: Auch Themen wie 3D-Druck, intelligente Logistik und digitale Geschäftsmodelle im Allgemeinen werden im Cluster behandelt.

Derartige Initiativen, gekoppelt mit einer innovativen Wirtschaft, sorgen dafür, dass die Arbeitslosigkeit im Münsterland mit nur 4,3 Prozent (Stand: April 2021) äußerst niedrig liegt. Und das wiederum ist nicht nur positiv für die Einwohner der Region, sondern zieht auch eine große Zahl an gut ausgebildeten Fachkräften in Städte wie Münster, Rheine oder Bocholt.

Fazit

Das Münsterland mag vor allem als Zentrum der Landwirtschaft und des Maschinenbaus bekannt sein. Doch in den vergangenen Jahren hat die Region sich äußerst innovativ gezeigt und stark gewandelt: Initiativen von Wirtschaft und Politik, sowie die stetig voranschreitende Digitalisierung haben in den Bereichen Finanzen, Dienstleistungen, Logistik und mehr für große Fortschritte gesorgt. In Zukunft sollte die Region daher sogar noch besser aufgestellt sein als aktuell.