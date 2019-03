Thermomix TM6: Was bietet der Neue im Vergleich zum Vorgänger?

Nicht nur an der Waage hat Vorwerk nach der Entwicklung des TM5 geschraubt: Auch in Sachen Ausstattung und Display hat sich etwas getan. Wer das Vorgängermodell des neuen TM6 besitzt, muss sich trotzdem nicht unnötig aufregen. Beide Geräte ähneln sich in vielerlei Hinsicht: Die vorwiegenden Unterschiede beziehen sich auf Komfort und Bedienbarkeit.

Vier neue Funktionen

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Vorwerk durch den unangekündigten Marktauftritt des neuen Thermomix-Modells TM6 die Gemüter erhitzt. Die damalige Kritik der Konsumenten bezog sich insbesondere auf die Herstelleraussage, der TM5 sei der letzte Thermomix – ein Statement, das der TM6 kurz darauf wie eine dreiste Lüge wirken ließ. Allerdings müssen sich Verbraucher nicht allzu sehr darüber entrüsten, nach der Vorwerk-Lüge statt des aktuellsten Modells den Vorgänger gekauft zu haben. Die Unterschiede zwischen den beiden Varianten bleiben begrenzt. Letztlich sind beide zur Zubereitung gekochter und dampfgegarter Thermomix-Gerichte in der Lage. Auch mixen, rühren, schlagen, kneten, hacken und emulgieren kann der TM5 ebenso gut wie der TM6. Die neuen Funktionen des aktuellen Modells beschränken sich ausschließlich auf Sous-Vide-Garen, Fermentation, Braten und Slow-Cooking. Auch ohne diese funktionellen Upgrades beherrscht der TM5 immerhin über 50.000 Rezeptideen, unter denen wohl jeder ein persönliches Lieblingsrezept finden dürfte.

Komfortmodell TM6

Seit jeher gilt der Thermomix als Premium-Modell unter den multifunktionalen Küchenmaschinen und findet sich mittlerweile in einem nicht zu unterschätzenden Anteil aller deutschen Haushalte. Bei geringem Zeitaufwand bereitet die Maschine gesundes Essen zu und ist dadurch insbesondere im Zeitalter des Zeitdrucks eine große Alltagserleichterung. In Sachen Technik geht der neue TM6 einen Schritt weiter als sein Vorgänger. Erstmals lassen sich auf der integrierten Waage Zutaten aufs Gramm genau bemessen und während des Mixens hinzugeben. Dieser Extra-Komfort setzt sich mit vergleichsweise größerem Touch-Bedienfeld fort, während Leistungsaufnahme und Drehzahleinstellung für beide Modelle identisch bleiben. Tatsächliche Unterschiede gibt es wiederum beim Zubehör. Mixmesser und Töpfe sind untereinander nicht kompatibel und lassen sich zwar in das jeweils andere Gerät setzen, aber nicht zum Kochen verwenden.

TM5 ab Ende März nur noch bei Zwischenhändlern verfügbar

Letztlich sind beide Thermomix-Modelle hochleistungsfähige Küchenmaschinen, die Verbrauchern jede Menge Komfort bieten. Wer gerade erst den TM5 gekauft hat, muss jetzt trotz angekündigter Wechselangebote nicht unbedingt auf das neueste Modell upgraden, da sich die beiden Geräte in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. Besitzt man allerdings noch keinen Thermomix, so lohnt sich die Anschaffung des TM6 im Hinblick auf das aktuelle Preis-Leistungsverhältnis eher als der Kauf des Vorgängers, der ab sofort ohnehin nicht mehr beim Hersteller bestellbar ist und allenfalls noch über Zwischenhändler erworben werden kann.