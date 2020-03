Beerenauslese als süße Alternative zum fehlenden Eiswein

Kein einziger Winzer in Deutschland hat in diesem Winter einen Eiswein in den Keller gebracht. «Der Weinjahrgang 2019 wird hierzulande als der erste Jahrgang in die Geschichte eingehen, in dem die Eisweinlese bundesweit ausgefallen ist», sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. In keinem der 13 deutschen Weinbaugebiete sei die für eine Eisweinlese erforderliche Mindesttemperatur von minus sieben Grad Celsius erreicht worden. Im Vorjahr konnten noch in acht deutschen Weinbaugebieten Trauben für Eiswein gelesen werden.

Die Bedingungen seien in den vergangenen Jahren aber schon häufiger nicht optimal für die Eisweinproduktion gewesen, erklärte das Institut: Vom 2017er Jahrgang konnten bundesweit nur sieben Erzeuger Eiswein ernten - drei in Württemberg, drei in Saale-Unstrut und einer in Baden. Auch Eiswein des Jahrgangs 2014 ist eine absolute Rarität. Zu den guten Eisweinjahren zählen die Jahrgänge 2012 und 2015.