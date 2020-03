Wirtschaftliches Wassermanagement im Officebereich

Hier gibt es neben dem Gemeinschaftskühlschrank und dem Wasserhahn als semiprofessionelle Notlösung. Sicherlich auch Getränkekästen mit Wasser. Sollten sich die Betreiber und Führungskräfte ihres Arbeitgebers nachhaltige Gedanken zum Thema Wasserversorgung der Arbeitskräfte im Büroumfeld gemacht haben, findet man das soeben beschriebene Szenario eben nicht vor. Sollten diese besagten Führungskräfte diese Kausalitäten Kette einmal gänzlich durchdacht haben, sind sie auf eine adäquatere und optimierte Lösung gekommen. Voila – Sie stehen vor einem Wasserspender.

Anschaffen eines Wasserspenders - Kaufen oder Mieten?

Wo kauft man denn einen Wasserspender und wo bekommt man anschließend die dazugehörigen Nachfülltanks her? Hört sich alles kompliziert an und nach viel Aufwand. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Zum einen kann man sich grundsätzlich bei den meisten Herstellern entscheiden ob man einen kaufen will oder lieber einen Wasserspender mieten möchte.

Die Gallonen, wie die Nachfülltanks ganz schlicht bezeichnet werden, kann man sich ganz bequem in die Büroräume liefern lassen ohne weiteren Aufwand betreiben zu müssen. Eine weitere Variante besteht in der Option eines Leitungsgebundenen Wasserspenders. Viele Anbieter von Wasserspendern bieten eine kompetente Beratung zu den Themen, Bedarfsermittlung, Auswahl des passenden Produkts, Rahmenbedingungen und sogar Installation an. Nahezu alle Aspekte und anfallenden Bedürfnisse rund um das Thema der Wasserversorgung im Büro werden realisiert. Durch eine konkrete Planung und Bedarfsermittlung spart man sich auch im Nachgang und im täglichen Betrieb eine zuständige Person welche mit den Nachbestellungen beauftragt werden muss. Somit generiert man ein Plus an Kapazität. Einige Unternehmen bieten Ihnen als Kunden auch attraktive Rabattierungen bei Kauf oder aber auch bei der Anmietung eines Wasserspenders an. Als Unternehmen kann man bereits in kleinen Mengen und somit auch mit günstigen Preisen starten. Sollte sich an dem Nutzungsverhalten einmal etwas ändern, kann man dies natürlich anpassen.

Welches Wasser sollte man zum Befüllen wählen?

Ein Wasserspender macht Sinn, ist praktisch und muss her! Super, aber welches Wasser wählt man für die neueste Errungenschaft? Gute Frage, nächste Frage. Was gibt es denn an Wasser zur Auswahl? Wie unterscheiden sich den die unterschiedlichen „Wässerchen“ in ihren Eigenschaften, der Qualität und ist Wasser nicht gleich Wasser? Viele Fragen.

Zum Beispiel gibt es bei einigen Anbietern Quellwasser. Was bedeutet das? Quellwasser sowie auch Mineralwasser befinden sich innerhalb von unterirdischen Depots oder auch Quellen, wie es der Name bereits in sich trägt und zum Ausdruck bringt. Es kann die Oberfläche eigeninitiativ oder durch diverse Verfahren an die Oberfläche gelangen. Gefördert wird es zumeist durch Verfahren wie Brunnenanlagen, Pumpstationen, Sonden und Wassergräben.

Ein grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Mineral- und Quellwasser besteht darin, das Mineralwasser eine feste Zusammensetzung hinsichtlich der Mineralien aufweist. Bei Quellwasser hingegen ist das nicht der Fall. Die Reinheit beider Wasserarten befindet sich auf dem gleichen Level.

Da sowohl Quellwasser als auch Mineralwasser Vorteile gegenüber herkömmlichen Leitungswasser bieten sollte man sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Vorteile bestehen beispielsweise in der Zusammensetzung. Beide verfügen zumeist über reichhaltige Anteile an Eisen, Sulfate, sowie Kalzium und auch Magnesium. Diese vom Körper benötigten Mineralien sind zum Beispiel für die Stärkung des menschlichen Skeletts notwendig. Magnesium schreibt man unterstützenden Einfluss auf das Immunsystem zu. Sulfate sind dem Körper bei der Entgiftung behilflich, währenddessen Eisen ein wichtiger Helfer beim Sauerstofftransport im Körper zuständig zeichnet. Aber auch weitere Stoffe wie zum Beispiel Zink, Chlorid, Natrium und Kalium sind in natürlichem Quell- oder Mineralwasser oft enthalten.