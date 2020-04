Berlin (dpa/tmn) - Sie ist fettarm und steckt voller Vitamine und Mineralstoffe: In den USA ist die Süßkartoffeln schon lange beliebt, aber seit einigen Jahren auch in Deutschland in aller Munde. Kein Wunder: Es gibt kaum ein Lebensmittel, das so vielseitig und wandelbar ist, wie die orangefarbene Knolle.

Da ich ja Suppen über alles liebe, habe ich ein kleines, feines Süppchen daraus kreiert. Man kann es das ganze Jahr essen - sowohl als exquisite Vorspeise oder Partysuppe, als auch als komplettes Familienessen. Vielseitig eben, so ist sie, die gute Süßkartoffel.

Zutaten für 4 Personen:

3 große Süßkartoffeln

1 Bund Suppengrün

1-2 Bio-Limetten

1 daumengroßes Stück Ingwer

2 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln

4 Limettenblätter (als Tiefkühlkost im Asialaden)

1 Chilischote (je nachdem, wie scharf man es mag

8 dünne Scheiben mageren Schinkenspeck

etwas Öl, Salz und Pfeffer

Zubereitung:

1. Süßkartoffel, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln und die Chilischote putzen und klein schneiden. Vom Suppengrün nehme ich nur die Möhren, den Sellerie und die weißen Anteile vom Lauch, damit die schöne Farbe der Süßkartoffel erhalten bleibt. Die Petersilie kann ja noch anderweitig verwendet werden.

2. Etwas Öl in einem Topf erhitzen und den Knoblauch und die Zwiebeln kurz anbraten. Das restliche Gemüse dazugeben, gut salzen und mit Wasser aufgießen, so dass gerade alles bedeckt ist. Die Limettenblätter dazugeben und bei geschlossenem Deckel solange kochen lassen, bis das Gemüse weich ist.

3. Die Limettenblätter wieder herausfischen, um die Suppe im Anschluss zu pürieren. Wem die Suppe zu dick ist, der gibt einfach noch etwas Wasser dazu. Nun die Limetten waschen und die Schale fein abreiben und zur Suppe geben. Die Limetten auspressen und mit dem Saft, Salz und Pfeffer die Suppe abschmecken.

4. Eine Pfanne erhitzen und die Schinkenspeckscheiben ohne Fett kross ausbraten und zur Suppe servieren.

Mehr Rezepte unter http://www.dekoreenberlin.blogspot.de