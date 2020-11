Exotische Frucht mit Mehrwert: Den Geschmack der Kokosnuss neu erleben

Traumhafter Sandstrand, türkisblaues Wasser und überall Palmen - genau dieses paradiesische Bild taucht sofort vor dem geistigen Auge auf, wann immer das unverkennbare Aroma von Kokos in der Luft liegt. War Kokosnuss bisher häufig nur ein Geschmacksstoff für Süßigkeiten, Cocktails & Co, tauchen nun immer mehr hochwertige, gesunde und organische Kokosnussprodukte in den Regalen der Supermärkte auf. Sie bringen neuen Schwung in die Küche und eignen sich für eine Vielzahl an kreativen Rezeptideen.

Von Allgemeine Zeitung