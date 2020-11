Käsefondue in Zeiten vom Corona-Virus?

Das führt wiederum dazu, dass sich die Leute in kleinen Gruppen mehr zu Hause treffen und Zeit miteinander verbringen. Eine gesellige Möglichkeit gemeinsam mit guten Freunden zu Essen ist in der kalten Jahreszeit schon seit Ewigkeiten ein Käse Fondue, das Schweizer Nationalgericht .

Stellt ein Käsefondue eine besondere Ansteckungsgefahr dar?

Grundsätzlich ist es in Deutschland noch erlaubt sich in den eigenen vier Wänden in kleinem Rahmen mit Bekannten oder Freunden zu treffen. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um einfach mal ein wenig abzuschalten und gemeinsam auf andere Gedanken zu kommen. Beliebt beim Zusammensein ist auch ein Käsefondue, weil man auf diese Art und Weise über eine längere Zeit zusammensitzen und gemütlich essen kann.

Allerdings stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob es in Zeiten von Corona wirklich sinnvoll ist beim Essen mit seinem Besteck in einem gemeinsamen Käsetopf einzutunken. An dieser Stelle kann man weitestgehend Entwarnung geben, denn eine erhöhte Gefahr sehen die meisten Experten durch einen geselligen Abend mit einem Käse Fondue nicht wirklich. Diese These unterstreicht beispielsweise auch die Sprecherin des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen: „Es sind bisher noch keine Übertragungen von Sars-CoV-2 durch Nahrungsmittel nachgewiesen worden.

Diese Aussage unterstützt die Vermutung, dass etwa beim Verzehr von Käse und Brot bei einem Käse Fondue eine Weitergabe des angesprochenen Virus sehr unwahrscheinlich ist. In die gleiche Richtung geht auch eine Aussage von Roman Beele (Abteilung Risikokommunikation des Bundesinstituts für Risikobewertung), der sagt, dass Käse und Fleisch beim Fondue erhitzt werden. Das verringert zusätzlich die Gefahr einer Ansteckung, weil der Corona-Virus bekanntermaßen hitzeempfindlich ist.

Bei einem Käse Fondue die allgemeinen Hygieneregeln beachten

Aus den genannten Gründen besteht bei einem Käse Fondue keine besondere Gefahr in diesen schwierigen Zeiten. Wichtig ist aber, dass man bei einem gemeinsamen Beisammensein die allgemeinen Hygieneregeln kennt und beachtet. Dazu gehört bei einem gemeinsamen Käse Fondue auf jeden Fall, dass man unbedingt die Mindestabstände am Tisch einhält. Normalerweise sitzt man bei einem so gemütlichen Essen verständlicherweise gerne eng beisammen. Das sollte man aber in Corona Zeiten unbedingt vermeiden und den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Meter unbedingt einhalten.

Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass man beim gemeinsamen Essen Umarmungen und Körperkontakt unbedingt vermeidet, um die Gefahr einer Ansteckung gering zu halten. Hat man die Möglichkeit das Essen auf einen Balkon oder eine Terrasse zu verlegen, dann ist das auf jeden Fall die bessere Wahl. Findet das gemeinsame Käse Fondue in der Wohnung statt, dann muss unbedingt darauf geachtet werden, dass regelmäßig gelüftet wird. Damit ist übrigens ein starker Luftaustausch gemeint, der nicht durch ein leicht geöffnetes Fenster erreichbar ist. Vielmehr gilt es, in regelmäßigen Abständen durch ein Stoßlüften für einen möglichst kompletten Luftaustausch im Raum zu sorgen.