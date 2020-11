Regionale Superfoods – es muss nicht immer exotisch sein

In diesem Zusammenhang werden auch immer wieder die sogenannten Superfoods vermarktet. Dabei handelt es sich vorwiegend um Beeren, Samen und Nüsse, die einen hohen Gehalt an bestimmten Nährstoffe haben. Allerdings weisen diese Lebensmittel durch die langen Transportwege und den hohen Einsatz an Pestiziden beim Anbau eine schlechte Ökobilanz auf. Wir stellen drei heimische Superfoods vor, die den exotischen Vitaminbomben in nichts nachstehen.

Der Açaibeere aus dem Amazonasgebiet werden eine Vielzahl an beeindruckenden Fähigkeiten zugeschrieben: Sie helfe gegen Falten, Krebs, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Beschwerden und schlechten Sex. Als Superfood gilt sie insbesondere aufgrund ihrer hohen Dosis an Antioxidantien. Wenn auch kaum abzustreiten ist, dass die Açaibeere insgesamt gesundheitliche Vorteile besitzt, so ist sie jedoch kaum gesünder als heimische Beeren und Früchte. Wie wäre es also, statt einer exotisch klingenden Açai-Bowl einen selbst gepressten Sanddorn-Saft zu sich zu nehmen?

Da Sanddorn eines der wenigen pflanzlichen Lebensmittel ist, die Vitamin B12 enthalten, ist es unter anderem bei Vegetariern und Veganern besonders beliebt. Durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften ist Sanddornsaft außerdem ein wirksames Hausmittel, um die Ursachen und Symptome von Blasenentzündungen zu bekämpfen. Besonders im Winter tritt die unangenehme Erkrankung vor allem bei Frauen auf, da deren Harnröhre deutlich kürzer ist als die von Männern.

Sind die Abwehrkräfte ohnehin durch fehlendes Sonnenlicht geschwächt und die Nasenschleimhäute durch trockene Heizungsluft beeinträchtigt, haben Viren leichtes Spiel. Auch dafür kann Sanddorn Abhilfe schaffen: Das vor allem in Küstenregionen angebaute Wildobst enthält nämlich fast zehnmal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte.

Auch die ursprünglich aus Mexiko stammenden Chiasamen sind ein wahres Kraftpaket: Aufgrund ihres hohen Energiegehaltes und wasserspeichernder Eigenschaften sind sie besonders wertvoll für Ausdauersportler. Sie enthalten viel Eiweiß, Calcium, Eisen und eine Menge an Antioxidantien. Zudem unterstützen sie auf natürliche Weise die Verdauung.

All diese positiven Eigenschaften, die nicht von der Hand zu weisen sind, besitzt jedoch auch ein regionales Produkt: Leinsamen . Die Früchte des Flachses enthalten außerdem wertvolle Omega-3-Fettsäuren, Folsäure und eine Vielzahl an B-Vitaminen. Sie sind eine wertvolle Ballaststoff-Quelle, die den Blutzuckerspiegel stabil hält und dadurch Heißhungerattacken vorbeugt.

Avocados werden seit Jahren als Fit-Food propagiert. Die fettreiche Frucht liefert eine große Menge an Kalorien, die besonders für Sportler mit einem erhöhten Bedarf wertvoll sind. Schwangere Frauen versorgt sie mit wichtiger Folsäure, die eine große Rolle bei der gesunden Entwicklung des ungeborenen Kindes spielt. Die ungesättigten Fettsäuren wirken sich außerdem positiv auf die Herzgesundheit aus. Leider tut der steigende Avocado-Anbau in Südamerika dem Klima deutlich weniger gut als unserer Gesundheit. Avocados brauchen sehr viel Wasser – pro Kilogramm sind es etwa 1.000 bis 2.000 Liter pro Tag. Dazu kommt der hohe Energieverbrauch, der beim Import entsteht.

Auch hier gibt es glücklicherweise regionale Alternativen, die deutlich umweltfreundlicher sind: Walnüsse sind beispielsweise reich an ungesättigten Fettsäuren – und lassen sich sogar im heimischen Garten anbauen oder am Wegesrand sammeln. Noch dazu sind sie ein wahres Brain-Food: Ihnen wird nachgesagt, die Gedächtnisleistung und das Lernvermögen zu verbessern sowie gegen Ängste zu helfen und seelische Anspannung zu lindern.