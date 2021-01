Lockdown: Renovierungsmaßnahmen in der Gastronomie

Lockdown nutzen - durch Renovierung besseres Leistungsangebot

Für viele Gastronomen stellt sich natürlich die bange Frage, ob überhaupt nach etwaigen Lockerungen eine Zukunftsperspektive besteht und wann diese zu realisieren ist. Viele Betriebe wissen auch noch gar nicht, ob das Unternehmen überhaupt wirtschaftlich in der Zukunft bestehen bleiben kann, weil sogar die derzeitigen Fixkosten bei fehlenden Einnahmen nicht mehr zu bezahlen sind. Den ersten Lockdown konnten viele Betriebe noch mit Rücklagen gerade so überstehen. Aber jetzt sind fast alle auf die Existenzhilfen des Bundes angewiesen. Und gerade die stocken. Oft wurde noch nicht einmal die November-Hilfe ausgezahlt. Es gibt aber auch viele Betriebe, die die Zeit nutzen und längst geplante Investitionen und Renovierungsmaßnahmen vorziehen oder überhaupt erst in Angriff nehmen. Das Problem ansonsten ist, dass diese Maßnahmen zwar oft bereits in der Vergangenheit angedacht wurden, sich aber im laufenden Betrieb kaum umsetzen ließen. Das ist jetzt natürlich anders, wo die Restaurants leer stehen - und so kann die Krise auch eine Chance sein, den Restaurantbetrieb völlig neu aufzustellen und zu definieren und durch neues Equipment nach dem Neustart ganz andere Leistungen oder Leistungen in besserer Qualität erbringen zu können.

Küche endlich renovieren und neu ausstatten

Das Herzstück jedes Restaurants ist die Küche. Und häufig sind nicht nur die Inneneinrichtung, sondern auch das Küchen-Equipment in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr dem Standard, den Top-Betriebe heute unbedingt ihren Gästen bieten müssen, um am hart umkämpften Markt der Gastrobetriebe erfolgreich bestehen zu können. Restaurantbesitzer sollten daher genau jetzt über die Anschaffung hochwertiger und leistungsstarker Küchengeräte nachdenken. Es gibt ein breites Angebot an Geräten, die besonders die heute gefragte professionelle und exquisite Zubereitung von frischen Zutaten zum einzigartigen Geschmackserlebnis werden lassen. Maxima Kitchen Equipment bietet zum Beispiel eine ganze Serie von Top-Produkten, die die Küche auf ein völlig neues Niveau heben und mit ihrer Leistungsfähigkeit auch das Personal in der Küche bei der Arbeit begeistern. Das wird sich auch auf den Erfolg bei den Gästen übertragen und somit eine Erfolgsgeschichte für den ganzen Betrieb.

Komplette Küchen Serie erneuern - Erfolg durchplanen

Restaurants, die auf qualitativ hochwertige Küchengeräte achten, werden Geräte bekommen, die nicht nur ergonomisch in der Bedienung und effizient sind, sondern dabei auch alle behördlichen Anforderungen und hygienischen Auflagen erfüllen. Und ein Höchstmaß an Hygiene ist gerade in der Küche heute ein absolutes Muss und steht bei den Gästen an erster Stelle. Investitionen in diesem Bereich werden sich also auf jeden Fall auszahlen. Das Maxima Kitchen Equipment ist dabei auch perfekt auf den Bedarf von Profiküchen zugeschnitten. Das betrifft sowohl die technische Leistungsfähigkeit und Funktionalität als auch die Verarbeitung der Speisen und Langlebigkeit der Geräte. Ihre Zuverlässigkeit haben diese Geräte bereits in vielen Profiküchen und Catering Betrieben, die nachweislich hohe Anforderungen stellen und starke Beanspruchung von Geräten in der Praxis benötigen, unter Beweis gestellt. Diese Referenzen gelten als Beleg für eine herausragende Qualität.

Renovierung - jetzt die Küche und gesamtes Haus auf Vordermann bringen

Ist die finanzielle Grundlage gegeben, empfiehlt es sich in der aktuellen Phase des Lockdowns eine umfangreiche Erneuerung des Betriebes vorzunehmen. Neben neuen Küchengeräten stehen womöglich weitere kosmetische und bauliche Veränderungen auf der Liste der offenen Punkte. Mit dem stillgelegten Restaurantbetrieb bietet es sich an, diese Arbeiten gerade jetzt anzugehen. Sobald der Lockdown gelockert wird, können die hungrigen Gäste dann mit neuem Equipment und Begeisterung bekocht werden. Wir drücken die Daumen, dass es bald soweit ist.