Tipps für eine Low-Carb-Ernährung

1. Haben Sie keine Angst vor Fett

Fett wurde jahrzehntelang als äußerst ungesund angesehen und galt als ein wahrer Bösewicht auf dem Speiseplan. Heutzutage wird es jedoch immer öfter wegen seiner positiven Eigenschaften gewürdigt. Fett ist nicht nur ein erstklassiger Energiespeicher, sondern es macht auch relativ schnell satt. Außerdem spielt Fett bei der Aufnahme wichtiger Vitamine, wie beispielsweise Vitamin D und B, eine wichtige Rolle für unseren Körper. Bei Fett gibt es jedoch einiges zu beachten, da nicht alle Fette gesund sind. Prinzipiell sollten pflanzliche Fette und Öle bevorzugt werden, da sie ungesättigte Fettsäuren enthalten, die für den menschlichen Körper äußerst gesund sind. Bei solchen Fettquellen handelt es sich beispielsweise um Olivenöl, Avocados oder Kokosnüsse.

2. Essen Sie mehr Gemüse

Eine gemüsereiche Ernährung zahlt sich stets aus. Aber auch hier lauern versteckte Kohlenhydrate, die sich mit relativ wenig Aufwand einsparen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie den Stärkeanteil möglichst gering halten, wie beispielsweise bei Kürbis, Kohl, Auberginen und verschiedenen Salaten. Gemüse und insbesondere auch die sogenannten Faux Carbs eignet sich außerdem hervorragend dazu, um leckere Alternativen zu kohlenhydratreichen Klassikern vorzubereiten, wie zum Beispiel Pizza mit Blumenkohlboden oder Zucchininudeln.

3. Proteinreiche Nahrungsmittel

Eiweißreiche Lebensmittel bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Vorteile. Sie bringen den Stoffwechsel nicht nur schnell auf Trab, sondern sättigen auch in kürzester Zeit und sind für den Muskelaufbau essentiell. Proteine bestehen aus Aminosäuren, die in essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren eingeteilt sind. Das Besondere an essentiellen Aminosäuren spiegelt sich in der Tatsache wider, dass sie von unserem Körper nicht selbst hergestellt werden können. Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier sind reich an essentiellen Aminosäuren . Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche pflanzliche Produkte, die überraschend mit viel Proteingehalt aufwarten. Hierzu gehören beispielsweise Bohnen, Linsen, Nüsse, verschiedene Kerne und Quinoa.

4. Vollkornprodukte

Im direkten Vergleich in Sachen Ballast- und Nährstoffe sind Vollkornprodukte Lebensmitteln aus Weißmehl um Längen voraus. Vollkornprodukte machen langanhaltender und schneller satt und überzeugen mit einer besseren Verdaulichkeit. Darüber hinaus bieten Lebensmittel aus Vollkorn einen stärkeren Geschmack und sie treiben außerdem den Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe. Probieren Sie statt weißen Reis mal einfach Naturreis und greifen Sie statt klassischer Pasta zu der dunkleren Variante aus Vollkornmehl.

5. Auf zuckerhaltige Getränke verzichten

Getränke, die viel Zucker enthalten, haben einen minimalen Nährwert und "leere Carbs", die Sie nicht satt machen. Hierzu gehören nicht nur Cola, Pepsi und Co., sondern insbesondere auch Fruchtsäfte, wenn sie zusätzlich mit Zucker versehen werden. So sättigt beispielsweise eine Orange mehr als eine vergleichbare Menge an Orangensaft. Aus diesem Grund sollten Sie lieber zu Obst in seiner ursprünglichen Form greifen und auf Fruchtsäfte verzichten.